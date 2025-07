Lối thoát bất ngờ cho Sterling

Tiền đạo 30 tuổi vừa trở lại Stamford Bridge sau thời gian cho mượn đáng thất vọng tại Arsenal, nơi anh chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 28 lần ra sân. Dù phong độ sa sút, Sterling vẫn thu hút sự chú ý từ nhiều CLB châu Âu, trong đó Leverkusen được cho là cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ cựu tuyển thủ Anh.

Mùa hè này, Leverkusen chia tay HLV Xabi Alonso - người chuyển sang dẫn dắt Real Madrid - cùng hàng loạt trụ cột như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Jonathan Tah và Granit Xhaka (sắp gia nhập Sunderland). Tân thuyền trưởng Erik ten Hag vì thế đối mặt với thách thức lớn trong việc tái cấu trúc đội hình đủ sức cạnh tranh danh hiệu Bundesliga và chinh chiến tại Champions League.

Sterling, với kinh nghiệm dày dạn từ Premier League và đấu trường châu Âu, được xem như mảnh ghép tiềm năng. Tuy nhiên, anh sẽ phải chứng minh rằng mình vẫn còn đủ tốc độ và sự sắc bén để chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

Theo Mail Sport, Sterling chưa nhận được thông báo rõ ràng về tương lai, nhưng HLV Enzo Maresca không có ý định sử dụng anh trong mùa giải tới. Chelsea sẵn sàng để Sterling ra đi ngay mùa hè này nhằm cắt giảm quỹ lương. Ở tuổi 30, cựu sao Manchester City không loại trừ khả năng tiếp tục thi đấu tại Premier League nếu có cơ hội.

Trước đó, Chelsea từng gợi ý gửi cầu thủ theo chiều ngược lại trong thương vụ đàm phán với West Ham liên quan đến Mohammed Kudus. Tuy nhiên, West Ham không tỏ ra mặn mà với phương án trao đổi này.

Nếu đạt được thỏa thuận với Leverkusen, đây có thể là cơ hội để Sterling làm mới sự nghiệp và chứng minh rằng anh vẫn đủ sức chinh phục đấu trường đỉnh cao.

