Tại phía nam ở Nha Trang, căn hộ thương mại dịch vụ The Fest (Festival Island, Charmora City) ghi điểm nhờ đón dòng khách quanh năm từ hệ sinh thái giải trí, khoáng nóng cùng chính sách bán hàng mới áp dụng từ ngày 1/9. Nhờ vị trí trung tâm, The Fest đón trọn sức hút từ kinh tế đêm 24/7 với pháo hoa, show diễn mặt nước, jetski và chợ đêm Vui-Fest, đồng thời sở hữu đặc quyền khoáng nóng nội khu đầu tiên tại Nha Trang ngay dưới chân tháp, kết nối Clubhouse Onsen hơn 3.000 m2 bên đảo Elite Island. Dự án hiện áp dụng ưu đãi mới gồm gói quà tặng tới 140 triệu đồng, miễn 1 năm phí quản lý, hỗ trợ lãi suất 0% tới 30 tháng, chiết khấu thanh toán sớm đến 17,5% và chính sách giãn tiến độ Sun Early Key.