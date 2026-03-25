Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lời nhắn bên cạnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Nghệ An

  Thứ tư, 25/3/2026 15:54 (GMT+7)
UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 22/3, tại tuyến đường liên xóm thuộc xóm Mỹ Giang (gần khu vực cổng nhà anh Lê Văn Đức), người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh được bỏ trong giỏ nhựa màu trắng sữa đặt bên gốc cây xoài.

Ảnh minh họa.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 3kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Tại hiện trường, ngoài cháu bé còn có một số vật dụng gồm: 2 bộ quần áo sơ sinh, 1 bình sữa, số tiền 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi nội dung: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, cháu mong ai nhặt được nuôi em bé giúp cháu, cháu xin cảm ơn".

Hiện UBND xã Hưng Nguyên thông báo rộng rãi để tìm kiếm thân nhân của cháu bé. Những ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến cháu bé, đề nghị liên hệ với Công an xã Hưng Nguyên hoặc UBND xã để phối hợp giải quyết.

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, UBND xã sẽ thông báo trong thời hạn 7 ngày liên tục (từ ngày 23/3 đến hết ngày 30/3). Sau thời gian này, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Bé sơ sinh tưởng bị bỏ rơi bất ngờ được bố mẹ đến đón về ở TP.HCM

Cận Tết Nguyên Đán, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh), một bé trai từng được lập hồ sơ “trẻ bỏ rơi” do mất liên lạc với gia đình trong thời gian điều trị bệnh nặng.

22:42 16/2/2026

Danh tính người mẹ vụ bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Liên quan vụ bé gái còn nguyên dây rốn, bị kiến bu khi bị bỏ giữa rẫy sầu riêng ở Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác định mẹ cháu là thiếu nữ 17 tuổi.

07:32 13/2/2026

https://vov.vn/xa-hoi/loi-nhan-ben-canh-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-tai-nghe-an-post1278508.vov

Bá Thăng/VOV

Bé sơ sinh Nghệ An Bé sơ sinh Bỏ rơi Nghệ An Hưng Nguyên Nghệ An

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý