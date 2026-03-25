Lời nhắn bên cạnh bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Nghệ An

UBND xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã phát đi thông báo về việc phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 22/3, tại tuyến đường liên xóm thuộc xóm Mỹ Giang (gần khu vực cổng nhà anh Lê Văn Đức), người dân đã phát hiện một bé trai sơ sinh được bỏ trong giỏ nhựa màu trắng sữa đặt bên gốc cây xoài.

Qua xác minh ban đầu, cháu bé khoảng 4 ngày tuổi, giới tính nam, nặng khoảng 3kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Tại hiện trường, ngoài cháu bé còn có một số vật dụng gồm: 2 bộ quần áo sơ sinh, 1 bình sữa, số tiền 500.000 đồng và một mảnh giấy ghi nội dung: "Cháu không đủ khả năng nuôi em bé, cháu mong ai nhặt được nuôi em bé giúp cháu, cháu xin cảm ơn".

Hiện UBND xã Hưng Nguyên thông báo rộng rãi để tìm kiếm thân nhân của cháu bé. Những ai là thân nhân hoặc biết thông tin liên quan đến cháu bé, đề nghị liên hệ với Công an xã Hưng Nguyên hoặc UBND xã để phối hợp giải quyết.

Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, UBND xã sẽ thông báo trong thời hạn 7 ngày liên tục (từ ngày 23/3 đến hết ngày 30/3). Sau thời gian này, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật.