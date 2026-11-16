Lời mời thay đổi cuộc đời cung thủ huyền thoại Mỹ

Hành trình thành công của Cameron Hanes đến từ lời mời của một người bạn.

Trong Vượt qua giới hạn, Cameron Hanes được khắc họa như một người dành phần lớn cuộc đời để chiến đấu. Ở tuổi 19, tác giả gần như không có định hướng cho tương lai, sống qua ngày với công việc bán thời gian và những cuộc vui vô nghĩa. Nhưng một lời rủ rê đi săn bằng cung đã thay đổi tất cả, mở ra hành trình theo đuổi đam mê kéo dài hơn 30 năm.

Mọi cuộc phiêu lưu lớn đều bắt đầu từ một lời mời. Với tác giả, bước ngoặt cuộc đời đến từ Roy Roth, người bạn học hơn anh một lớp tại trường Trung học Mohawk ở Marcola, Oregon. Sau những câu chuyện về thế giới săn bắn, Roy đưa ra lời đề nghị ngắn gọn: "Này, cậu cần phải đi săn bằng cung".

Thời điểm đó, Hanes mới 19 tuổi và gần như chưa xác định được mình muốn làm gì trong cuộc sống. Anh làm bán thời gian tại một nhà kho với mức lương 4,72 USD mỗi giờ, đồng thời theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng. Những ngày cuối tuần, anh dành thời gian chụp ảnh hươu và nai sừng xám. Những buổi chiều và tối còn lại chủ yếu xoay quanh bia rượu và âm nhạc.

Chính Hanes thừa nhận bản thân khi đó chẳng khác nào một kẻ thất bại ở thị trấn nhỏ.

Lời mời của Roy làm thay đổi cuộc đời Hanes.

Tuy nhiên, lời mời của Roy đã khơi dậy sự tò mò. Năm 1988, khi tròn 20 tuổi, Hanes quyết định đầu tư 200 USD để mua cây cung đầu tiên mang tên Golden Eagle Super Hawk Turbo Cam. Vì không hài lòng với màu đen bóng của thiết bị, anh tự tay phun sơn lại bằng những họa tiết ngụy trang. Anh còn điều chỉnh lực kéo lên tới 90 pound và sử dụng mũi tên siêu nhẹ để tăng tốc độ.

Những cải tiến vụng về đó không mang lại kết quả như mong đợi. Chỉ ít lâu sau mùa săn đầu tiên, cây cung gãy đôi ngay phần tay cầm.

Dù vậy, thất bại ban đầu không khiến anh từ bỏ. Ngày khai mạc mùa săn cung năm 1989, Hanes quyết định tham gia chuyến đi cùng Robbie Dunson, một thợ săn trẻ đã sở hữu thành tích đáng nể với loài nai Roosevelt.

Được tiếp xúc với những người giàu kinh nghiệm, tác giả dành nhiều thời gian quan sát, học hỏi và luyện tập. Anh hiểu rằng muốn tiến bộ, bản thân phải học hỏi từ những người giỏi nhất.

Rồi cơ hội đầu tiên xuất hiện. Một con nai sừng xám đực với bộ gạc lớn bất ngờ bước ra khỏi khu rừng, đứng cách anh khoảng 36 mét. Đây là khoảng cách mà Hanes đã luyện tập hàng nghìn lần trong mùa hè.

Nhưng khi đối diện mục tiêu thực sự, mọi thứ trở nên khác biệt. Cánh tay Hanes gần như tê liệt, trái tim đập loạn nhịp. Anh kéo dây cung, thả tay và chứng kiến mũi tên bay chệch mục tiêu khoảng hai mét.

Phát bắn đầu tiên trong đời trở thành một thất bại đáng quên.

Thế nhưng, chính khoảnh khắc ấy lại đánh thức khát vọng bên trong anh. Thay vì chấp nhận thất bại, Hanes quyết định tiếp tục săn bắn 18 ngày liên tiếp. Ngày 13/9/1989, anh cuối cùng hạ gục con nai đực đầu tiên. Đó chỉ là một con nai non, nhưng với anh, chiến lợi phẩm ấy có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với kích thước của nó.

Hanes hiểu rằng mình chưa đủ kinh nghiệm để chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Tuy nhiên, anh đã tìm thấy điều quan trọng nhất: một mục đích để theo đuổi.

Hanes thậm chí sẵn sàng gác lại việc học và nhiều hoạt động khác để dành thêm thời gian cho niềm đam mê mới. Câu chuyện ấy cho thấy đôi khi con người không cần một kế hoạch hoàn hảo để bắt đầu. Một lời mời, một trải nghiệm hoặc một thất bại cũng có thể mở ra hướng đi hoàn toàn khác.

Không ai sinh ra đã là nhà vô địch. Và cũng không phải ai cũng biết mình muốn trở thành người như thế nào ngay từ đầu. Điều quan trọng là dám bước vào cuộc chơi, chấp nhận thất bại và kiên trì cho đến khi tìm thấy con đường của chính mình.