Lời khai của tài xế vụ hất cô gái lên nắp ca pô ở TP.HCM

Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết liên quan vụ tài xế có hành vi chửi bới, hất cô gái lên nắp ca pô ôtô, chạy một đoạn đường dài, đến nay đơn vị đã làm rõ hành vi của Nguyễn Minh Đức (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Trước đó, tối 16/8, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã bắt khẩn cấp tài xế Đức về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tài xế Nguyễn Minh Đức khai báo tại cơ quan công an, thừa nhận lái xe sau khi uống rượu. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo lời khai của Đức và kết quả điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 15/8, sau khi xong cuộc nhậu ở đường Lữ Gia, quận 10, tài xế này chạy xe BKS 51H-700.00 chở người bạn ra về. Người bạn này đã say xỉn, nằm ở ghế sau của xe.

Khi đến trước nhà số 58 đường Đông Hồ, phường 8, quận Tân Bình, ông Đức thấy một số người dựng xe ngay dưới lòng đường để mua bánh mỳ, gây cản trở giao thông. Tài xế này hạ kính xe và buông lời chửi bới.

Chị Phạm Thị Thúy V. (27 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và người bạn có dựng xe dưới lòng đường trước tiệm bánh mỳ. Khi Đức chửi bới thì giữa tài xế này và chị V. có mâu thuẫn, cự cãi.

Đức tiếp tục xuống xe chửi bới. Người bạn của chị V. dắt xe máy vào sát lề đường. Tài xế lên ôtô định tiếp tục di chuyển, nhưng chị V. vì bức xúc, có đứng trước đầu xe, yêu cầu Đức không di chuyển và mời công an đến giải quyết. Lúc này, chị V. có cầm điện thoại quay lại diễn biến vụ việc.

Tài xế Đức thừa nhận có uống rượu, khi nóng giận không kiểm soát hành vi, nên đạp ga phóng xe đi. Chị V. bị ôtô hất văng lên nắp ca pô, bám vào cần gạt nước phía trước kính chắn gió, đồng thời khóc, xin dừng xe cho xuống.

Đức thấy một số người điều khiển xe máy đuổi theo nhưng vẫn bất chấp, rẽ ôtô vào đường Lạc Long Quân. Khoảng hơn 100 m, Đức dừng xe, nhưng khi chị V. chưa kịp xuống khỏi nắp ca pô, thì những người phía sau đuổi đến gần, tài xế này lại nhấn ga lao xe đi.

Khi ôtô đến cây xăng 621 Lý Thường Kiệt, Đức mới dừng lại, để chị V. xuống khỏi nắp ca pô. Lo sợ những người đuổi theo sẽ hành hung, nên đối tượng phóng xe chở người bạn về rồi tự lái xe về nhà mình.

Khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, Công an liên hệ mời làm việc, tài xế Đức hợp tác, khai báo đầy đủ thông tin vụ việc.

Tại cơ quan công an, Đức thành khẩn: “Tôi thấy hành vi mình gây ra là rất sai trái, mong được sự khoan hồng của pháp luật. Cho tôi gửi lời xin lỗi đến nạn nhân”.

