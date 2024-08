Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 4 kg ma túy ở Khánh Hòa

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Ngọc Nhân, Vũ Thị Huỳnh Loan để điều tra và xử lý về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ công tác nắm tình hình hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện 2 nghi can có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nên triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, nắm thông tin và quyết định xác lập chuyên án đấu tranh truy bắt.

Nguyễn Ngọc Nhân và Vũ Thị Huỳnh Loan sau khi bị bắt giữ.

Từ những chứng cứ thu thập được, 19h30 ngày 12/8, tổ công tác phối hợp giữa Phòng CSĐT điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang và Hải đoàn 32 thuộc Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai phương án truy chặn, bắt giữ 2 nghi can Nguyễn Ngọc Nhân, Vũ Thị Huỳnh Loan trên đường tỉnh lộ 3 qua địa phận xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Tại thời điểm bị bắt giữ, 2 đối tượng này đang vận chuyển 2 túi nylon màu xanh, bên chứa chất tinh thể màu trắng và 2 túi nylon màu vàng có chứa 1.999 viên nén màu xám.

Tang vật ma túy đã được thu giữ.

Nhân và Loan khai nhận chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, ma túy khay, còn viên nén màu xám là thuốc lắc do hai đối tượng vận chuyển từ TP.HCM về TP Nha Trang để tiêu thụ. Toàn bộ số ma túy nêu trên có tổng trọng lượng hơn 4 kg, đây cũng là vụ vận chuyển ma túy có số lượng lớn nhất từ trước đến nay đã bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Nhân và Loan tại một căn hộ ở đường số 5, Khu đô thị VCN Phước Long, tổ công tác đã thu giữ thêm một số ma túy khác