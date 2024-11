Lời hối hận muộn màng của chủ 2 con chó becgie cắn bé gái tử vong

Tại cơ quan công an, bị can Phùng Thị Sơn nói lời hối hận muộn màng sau khi 2 con chó becgie do mình nuôi cắn tử vong bé gái 5 tuổi.

Bị can Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: VTV. Công an huyện Vĩnh Tường vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phùng Thị Sơn (37 tuổi), trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc về tội Vô ý làm chết người. Nạn nhân là bé gái P.D.M. (5 tuổi). Gia đình cháu M. là hàng xóm và cũng là họ hàng với bà Sơn. Tại cơ quan công an, bị can Phùng Thị Sơn hối hận nói: "Tôi rất bối rối và hốt hoảng. Tôi mong mọi người khi nuôi chó, hãy quản lý chó để không gây ra sự việc đáng tiếc khiến ân hận cả đời như tôi". Trước đó, khoảng 19h45 ngày 20/11, cháu M. đi qua khu vực nhà bà Sơn một mình bị 2 con chó cắn đứt động mạch cảnh 2 bên cổ, dẫn đến mất nhiều máu. Khi đến bệnh viện, cháu bé ngừng tuần hoàn hô hấp, tử vong. Tại thời điểm trên, 2 con chó được chủ cho ăn và thả ra để đi vệ sinh, nhưng không rọ mõm. Hai con chó giống becgie một cái, một đực, trong đó con chó cái vừa sinh con. Ngay sau sự việc đau lòng trên xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử lý theo quy định. Đồng thời, địa phương cũng đã khống chế, nhốt 2 con chó becgie cắn cháu bé M. để không gây hại tới mọi người xung quanh. Ông Hạ Văn Cương, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường cho biết, sau sự việc đau buồn này, địa phương đã tuyên truyền trên loa đài để người dân biết.