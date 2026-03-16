Lời giải của Cần Giờ cho du lịch miền Nam

Dù sở hữu nguồn cầu du lịch khổng lồ và dư địa phát triển lớn, trong nhiều năm, khu vực phía Nam vẫn thiếu một trung tâm đủ tầm để kết nối và giữ chân dòng khách.

Khi các dự án hạ tầng tỷ USD đồng loạt được kích hoạt cùng sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ nổi lên như mắt xích chiến lược trong việc tái định hình cấu trúc phát triển du lịch toàn vùng.

Điểm nghẽn hạ tầng kìm hãm đà bứt phá của du lịch miền Nam

Nhờ lợi thế là đầu tàu kinh tế, tài chính của cả nước cùng khí hậu ấm áp quanh năm và hệ sinh thái biển đảo phong phú, phía Nam luôn là trung tâm du lịch sôi động bậc nhất Việt Nam.

Năm 2025, TP.HCM đón lượng khách cao nhất nước, với hơn 53,5 triệu lượt. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,5 triệu lượt. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn du khách chỉ lưu trú tại đây trong thời gian rất ngắn trước khi tiếp tục hành trình tới các điểm đến nổi tiếng khác như Vũng Tàu, Phú Quốc hay Phan Thiết. Điều này phản ánh nghịch lý đáng chú ý: Dù là điểm trung chuyển lớn nhất khu vực, TP.HCM vẫn chưa thực sự trở thành trung tâm lưu trú và trải nghiệm du lịch quy mô đủ sức giữ chân du khách dài ngày.

Miền Nam sở hữu tiềm năng du lịch lớn hút khách nội địa và quốc tế.

Nguyên nhân không chỉ nằm ở việc thiếu vắng quần thể du lịch đủ tầm vóc để giữ chân du khách, mà còn đến từ yếu tố căn bản hơn đó là hạ tầng kết nối. Trong nhiều năm, hệ thống giao thông liên vùng của khu vực phía Nam phát triển chưa đồng bộ, khiến việc di chuyển giữa các điểm đến vẫn còn mất nhiều thời gian và phụ thuộc một số trục giao thông chính.

Tuy nhiên, cục diện này đang bước vào giai đoạn thay đổi bước ngoặt, khi mạng lưới hạ tầng có quy mô đầu tư lớn nhất lịch sử đồng loạt được triển khai với tâm điểm là Cần Giờ. Sự cộng hưởng của các trục giao thông chiến lược không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm kinh tế và du lịch, đánh thức “viên ngọc quý” Cần Giờ, mà còn từng bước tái định hình bản đồ kinh tế - du lịch của toàn bộ khu vực phía Nam.

Ông Mai Trung Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang định hướng đưa Cần Giờ trở thành cực phát triển mới, dự kiến thu hút khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, góp phần vào mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách quốc tế và 160-180 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030 của cả nước.

Thủ phủ 40 triệu khách và “cuộc cách mạng” của du lịch miền Nam

Cần Giờ từ lâu được biết đến như “lá phổi xanh” của TP.HCM nhờ hệ sinh thái rừng ngập mặn rộng lớn, khu dự trữ sinh quyển đến 75.000 ha. Trong tầm nhìn phát triển mới, vùng đất này đang dần chuyển mình để trở thành “biển của TP.HCM” - một trung tâm du lịch biển quy mô lớn ngay sát đô thị hơn 10 triệu dân.

Với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai, Cần Giờ hội tụ đa dạng loại hình giao thông và hình thành mạng lưới kết nối đa tầng hiếm có, phá vỡ thế cô lập tồn tại suốt nhiều thập kỷ.

Cụ thể, ở trục hàng không, Cần Giờ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành, công suất thiết kế 100 triệu khách/năm, thông qua đường Rừng Sác và cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ở trục đường sắt đô thị, tuyến Bến Thành - Cần Giờ, vận hành từ quý III/2028, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Bến Thành tới biển còn 13 phút, đưa Cần Giờ vào bán kính sống, làm việc và du lịch thường nhật của cư dân và du khách đến TP.HCM.

Đường sắt tốc độ cao kết nối Cần Giờ - Bến Thành trong 13 phút. Ảnh phối cảnh.

Trên trục đường bộ, cầu Cần Giờ hoàn thành năm 2029 sẽ thay thế phà Bình Khánh hiện hữu, đồng thời liên thông trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành, đưa Cần Giờ “bắt mạch” vào mạng lưới giao thương liên vùng và quốc tế.

Bên cạnh đó, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, hoàn thành vào quý I/2029, sẽ mở ra hành lang du lịch ven biển mới cho khu vực phía Nam, giúp Cần Giờ đón hơn 18 triệu du khách đến Vũng Tàu mỗi năm.

Đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu trong 10 phút, thay vì hơn 3 giờ theo đường bộ hiện tại. Ảnh phối cảnh.

Đặc biệt, cùng với hạ tầng, sự xuất hiện của Vinhomes Green Paradise được xem là “hỏa lực mạnh” kích hoạt “siêu bản đồ kinh tế, du lịch phía Nam”. Siêu đô thị ESG++ không chỉ hình thành không gian nghỉ dưỡng, giải trí và dịch vụ đa dạng, mà còn đóng vai trò như trung tâm đón khách và phân phối dòng khách đến các điểm du lịch trong khu vực.

Sở hữu hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn được phát triển theo định hướng trải nghiệm, như tổ hợp giải trí quy mô hàng đầu khu vực VinWonders Cần Giờ, bộ đôi sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống khách sạn 5-6 sao và boutique hotel với gần 7.000 phòng, nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha, bệnh viện 5 sao Vinmec hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), đô thị hưu trí Vin New Horizon… Vinhomes Green Paradise có khả năng vận hành 4 mùa trong năm, đáp ứng mọi nhóm du khách, mọi độ tuổi và mọi sở thích.

“Vinhomes Green Paradise được thiết kế để nắm bắt xu hướng du lịch, tiện ích của khu đô thị, nhu cầu trải nghiệm của du khách khi đến Cần Giờ và khai thác các giá trị sinh thái của Cần Giờ để tạo ra trải nghiệm cho du khách và cư dân”, ông Hà Văn Siêu, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đánh giá tại hội thảo về phát triển du lịch Cần Giờ.

Nhà thi đấu đa năng Sportia Complex sức chứa 4.000 chỗ ngồi giúp Cần Giờ đăng cai nhiều sự kiện thể thao quốc tế. Ảnh phối cảnh.

Với giới đầu tư, sự hình thành của “siêu bản đồ kinh tế, du lịch phía Nam” không chỉ mở ra dư địa tăng trưởng cho ngành du lịch, mà còn kéo theo dòng vốn và cơ hội gia tăng giá trị bất động sản.