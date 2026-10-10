Lời giải cho bài toán an cư chất lượng ở Đồng Nai

9 tháng đầu năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD FDI, tiếp tục nằm trong top 10 cả nước. Dòng vốn mới đồng thời kéo theo nhu cầu nhà ở cho lực lượng nhân sự chất lượng cao.

Theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đồng Nai phấn đấu trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, đô thị đa mục tiêu, xanh, thông minh. Trong đó, khu thương mại tự do Long Thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới, đến năm 2030 thu hút khoảng 150.000 lao động chất lượng cao và đào tạo khoảng 50.000 kỹ sư, chuyên gia công nghệ phục vụ các ngành trọng điểm.

Dòng vốn quốc tế và các dự án quy mô lớn đang mở ra nhiều động lực tăng trưởng mới, đồng thời kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nơi ở phù hợp lực lượng nhân sự quốc tế. Bcons Central Park đón đầu nhu cầu này bằng nguồn cung căn hộ ngay giữa trung tâm Biên Hòa.

Đón đầu nhu cầu an cư của nhân lực chất lượng cao

Thực tế, dù Long Thành đang là tâm điểm phát triển hạ tầng của quốc gia, khu vực này vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện đồng bộ hệ thống trường học, y tế, thương mại, dịch vụ và các tiện ích phục vụ đời sống.

Công trường sân bay quốc tế Long Thành - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm thúc đẩy động lực phát triển mới của Đồng Nai.

Một số chuyên gia Hàn Quốc, nhóm đứng đầu cả về nguồn vốn và số dự án đầu tư vào Đồng Nai, đã lựa chọn cư trú tại Phú Mỹ Hưng hoặc phường Thủ Đức để thuận tiện cho con theo học các trường quốc tế, dù phải di chuyển khá xa đến nơi làm việc. Với lực lượng nhân sự chất lượng cao, bài toán nơi ở vì thế không chỉ nằm ở khoảng cách đến nhà máy, mà còn trong khả năng đáp ứng nhu cầu của cả gia đình.

Trong bối cảnh đó, Biên Hòa có lợi thế của đô thị đã hình thành với khu dân cư, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và hệ thống dịch vụ hiện hữu. Sự xuất hiện của những dự án thương mại quy mô lớn như AEON Mall Biên Hòa, dự kiến hoàn thành năm 2027, tiếp tục bổ sung thêm các điểm mua sắm, giải trí, dịch vụ cho khu vực.

Phối cảnh AEON Mall Biên Hòa quy mô 6 tầng cao, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 24,5 ha.

Cùng với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51 và các tuyến giao thông liên vùng, kết nối giữa Biên Hòa và Long Thành ngày càng thuận tiện, mở thêm lựa chọn nơi ở cho lực lượng đang làm việc tại khu vực này.

Tuy nhiên, lợi thế về nền tảng đô thị không đồng nghĩa nguồn cung nhà ở mới đã dồi dào. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong 5 năm gần đây, khu vực trung tâm đô thị Biên Hòa gần như không có dự án nhà ở thương mại mới nào được bàn giao. Trong khi đó, lực lượng lao động chất lượng cao có yêu cầu cao về một nơi ở riêng tư, an ninh, nhiều mảng xanh và thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày.

Bcons Central Park phát triển theo mô hình “all-in-one” với hơn 60 tiện ích nội khu. Ảnh phối cảnh dự án.

Trong bối cảnh nguồn cung mới còn hạn chế, Bcons Central Park tại phường Tam Hiệp bổ sung một nguồn cung căn hộ quy mô lớn giữa “lõi” đô thị hiện hữu. Dự án có quy mô 2.820 căn hộ, dành khoảng 7.730 m2 cho mảng xanh và tích hợp hơn 60 tiện ích nội khu như hồ bơi, đường dạo dưới tán cây, vườn hoa, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, trường học… trong mô hình “tất cả trong một”.

Từ nhu cầu lưu trú đến bài toán tài chính hợp lý

Với những người đến Đồng Nai làm việc trong thời gian dài, bài toán nơi ở không chỉ nằm ở vị trí, mà còn ở diện tích vừa đủ, không gian riêng tư và chi phí hợp lý. Đặc biệt với nhóm chuyên gia độc thân, kỹ sư hoặc người thường xuyên công tác, một căn hộ nhỏ gọn nhưng có sẵn tiện ích phục vụ sinh hoạt có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu trú dài ngày.

Đây cũng là lợi thế của dòng căn hộ studio tại Bcons Central Park. Với thiết kế nhỏ gọn, tối ưu công năng, studio phù hợp nhu cầu lưu trú của nhóm chuyên gia độc thân, kỹ sư nước ngoài hoặc người thường xuyên đi công tác. Không gian riêng tư, diện tích vừa phải cùng khả năng tiếp cận hơn 60 tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu thương mại, công viên dạo bộ giúp việc sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn, đồng thời dễ dàng kết nối đến nơi làm việc.

Không gian phòng ngủ tại nhà mẫu Bcons Central Park.

Đặc biệt, đối với một căn hộ studio diện tích khoảng 40 m2, khách hàng chỉ cần chuẩn bị khoản thanh toán ban đầu bằng 10% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 179 triệu đồng. Với mức vốn “dễ thở” này, người mua có thể bắt đầu kế hoạch sở hữu một tài sản lõi trung tâm và kết hợp sử dụng đòn bẩy từ khoản vay ngân hàng. Trong cùng phương thức thanh toán này, dự án áp dụng cơ chế lãi suất trần không vượt 6,9%/năm trong 48 tháng nhằm giảm áp lực tài chính cho người mua.