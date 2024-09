Lời cảm ơn xúc động của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, các tỉnh phía Bắc trong đó có Lào Cai xảy ra mưa to, lũ quét, sạt Iở đất, ngập lụt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Thư cảm ơn của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Trong lúc bão lũ nguy hiểm, khó khăn nhất, tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, thăm hỏi, giúp đỡ, động viên, chia sẻ kịp thời của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các Ban, Bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, lực lượng vũ trang và các địa phương trong cả nước cũng như sự ủng hộ thiết thực, hiệu quả và kịp thời của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, ông Phong cho biết, sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan thông tấn, báo chí kịp thời đưa tin về tình hình thiệt hại, góp phần lan tỏa tình cảm "tương thân tương ái" của đồng bào cả nước đã khích lệ, tiếp sức mạnh cho nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sớm vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục thiệt hại để nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống.

"Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lực lượng vū trang; các địa phương trong cả nước; các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước; các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực, kịp thời đối với nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai trong việc khắc phục hậu quả thiên tai", trích thư cảm ơn của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.