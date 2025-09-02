Loạt phụ kiện mới của iPhone 17

Apple nhiều khả năng ra mắt loạt phụ kiện hoàn toàn mới cho iPhone 17 như ốp lưng vải, ốp pin dự phòng và dây đeo.

Ảnh dựng ốp lưng TechWoven cho iPhone 17. Ảnh: Majin Bu.

iPhone 17 dự kiến trình làng vào ngày 9/9. Tương tự những năm trước, dòng smartphone mới nhất của Apple sẽ ra mắt cùng loạt phụ kiện tương ứng. Ngoài ốp lưng silicon, tin đồn cho biết Táo khuyết có thể giới thiệu một số phụ kiện mới.

Đầu tiên, leaker Majin Bu dự đoán ốp lưng vải sẽ trở lại trên iPhone 17 với tên TechWoven. Apple từng ra mắt ốp vải FineWoven, thay thế ốp lưng da với lý do bảo vệ môi trường. Dù vậy, FineWoven bị nhiều người phàn nàn do độ bền thấp và kém sang trọng, khiến Táo khuyết ngừng sản xuất sau một năm.

Dựa trên tin đồn, chất liệu vải của TechWoven được cải tiến nhằm khắc phục nhược điểm trên FineWoven. Theo Majin Bu, chất liệu mới giúp bảo vệ ốp lưng khỏi tác động do va đập, trầy xước và hao mòn, trong khi vẫn đảm bảo vẻ ngoài thanh lịch, tối giản.

Các màu rò rỉ của ốp lưng TechWoven trên iPhone 17. Ảnh: Majin Bu.

Ảnh rò rỉ cho thấy ốp TechWoven có 5 màu: đen, xanh dương, nâu, xanh lá cây và tím. Sản phẩm vẫn tương thích sạc nam châm MagSafe, trong khi kết cấu chống trượt giúp tăng độ bám, giảm nguy cơ rơi rớt.

Theo 9to5Mac, chất liệu mới của TechWoven có thể dựa trên rPET (polyethylene terephthalate tái chế), loại vải làm từ chai nhựa tái chế.

Chất liệu này giúp giảm phụ thuộc vào nhựa nguyên sinh, giảm lượng khí thải carbon so với polyester, phù hợp mục tiêu môi trường năm 2030 của Apple.

Majin Bu cũng tiết lộ phụ kiện dây đeo mới cho iPhone 17. Tạm gọi là Crossbody Strap, sản phẩm giúp đeo iPhone lên cổ hoặc tay, tăng tính thời trang hoặc chống rơi rớt khi cầm điện thoại.

Theo Bu, tất cả ốp lưng cho iPhone 17 (bao gồm ốp silicon và TechWoven) sẽ có lỗ gắn dây bên dưới, được cố định bằng nam châm.

Toàn bộ thân dây có lõi kim loại để hít vào nhau, trong khi cơ chế nam châm giúp gắn/tháo dây dễ dàng hơn. Apple dự kiến sử dụng hệ thống dây đeo tương tự cho AirPods Pro 3.

Tin đồn cho biết dây đeo làm từ chất liệu nylon dệt, tương tự dây Sport Loop Band của Apple Watch, nổi bật nhờ tính nhẹ và thoáng khí. Tuy vậy, Apple có thể giới thiệu phiên bản dây silicon, cho cảm giác mềm và đàn hồi cao hơn.

Ảnh dây đeo Crossbody Strap có thể ra mắt cùng iPhone 17. Ảnh: Majin Bu.

Hồi tháng 5, trang tin The Information dự đoán Apple sẽ ra mắt ốp lưng pin dự phòng riêng cho iPhone 17 Air. Động thái này đến từ việc Táo khuyết phải “hy sinh” dung lượng pin để đạt độ mỏng (5,5 mm theo tin đồn).

“Trong quá trình thử nghiệm nội bộ, Apple xác định tỷ lệ người dùng có thể sử dụng iPhone 17 Air cả ngày mà không cần sạc rơi vào khoảng 60-70%. Với những mẫu iPhone khác, con số trên đạt 80-90%”, trang tin cho biết.

Apple từng giới thiệu Smart Battery Case trên dòng iPhone 11, tiếp đến là pin dự phòng MagSafe (MagSafe Battery Pack) cho iPhone 12 trở lên. Sản phẩm này bị ngừng sản xuất sau khi iPhone chuyển từ cổng Lightning sang USB-C.

Cuối cùng, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg tiết lộ Apple “đã cân nhắc/thử nghiệm” dạng ốp mới cho iPhone 17 Air. Thay vì bao cả mặt lưng, dạng ốp này chỉ bảo vệ khung viền tương tự dòng Bumper cho iPhone 4.

Về lý thuyết, ốp viền giúp thể hiện rõ thiết kế siêu mỏng và mặt lưng bóng bẩy của iPhone 17 Air, trong khi vẫn đảm bảo mức độ bảo vệ nhất định. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về phụ kiện này còn khá ít.