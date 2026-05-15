Loạt laptop giá dưới 20 triệu đồng có hiệu năng cao, RAM đến 24 GB

Giữa thị trường nhiều biến động, vẫn có những mẫu laptop mạnh mẽ với bộ xử lý AMD, RAM đến 24 GB, đáp ứng tốt nhu cầu học tập, làm việc.

Thị trường công nghệ đang chứng kiến một đợt “bão giá” linh kiện. Trong thời điểm này, việc tìm kiếm một chiếc laptop đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc mà vẫn vừa vặn với ngân sách trở nên khó khăn. Tuy nhiên, nếu nhanh tay, bạn vẫn có thể kịp “chốt” một chiếc laptop dưới 20 triệu đồng với hiệu năng tốt, RAM tối thiểu 16 GB, SSD dung lượng lớn.

Asus Vivobook Go 14 và 15

Mở đầu cho danh sách là bộ đôi Asus Vivobook Go 14 E1404FA-EB482W và Vivobook Go 15 E1504FA-BQ1150W hiện có mức giá dưới 15 triệu đồng. Điểm sáng giá nhất của hai mẫu máy này nằm ở sự cân bằng lý tưởng giữa hiệu năng và mức giá. Thay vì để người dùng phải tự xoay xở nâng cấp sau khi mua, Asus đã trang bị sẵn 16 GB RAM và 512 GB SSD từ khi xuất xưởng.

Trong thời đại các ứng dụng văn phòng cơ bản hay phần mềm học trực tuyến ngày càng ngốn nhiều tài nguyên hệ thống, dung lượng 16 GB RAM là cần thiết để máy hoạt động mượt mà.

Kết hợp sự ổn định và tối ưu năng lượng của vi xử lý AMD Ryzen 5 7520U cùng thông số bộ nhớ lý tưởng, bộ đôi Vivobook Go trở thành một trong những sự lựa chọn hợp lý trong thời điểm này.

Acer Aspire Lite 15

Nếu cần hiệu năng cao hơn, Aspire Lite 15 mã AL15-42P-R8E6 và AL15-42P-R08M là lựa chọn cân bằng trong tầm giá 15-18 triệu đồng. Bộ đôi sản phẩm được trang bị vi xử lý AMD Ryzen 5 7430U và Ryzen 7 7730U. Với kiến trúc nhiều nhân, nhiều luồng mạnh mẽ, thiết bị dễ dàng “gánh vác” các phần mềm xử lý số liệu nặng, vẽ kỹ thuật, lập trình, thiết kế đồ họa 2D hay thậm chí dựng video ngắn.

Acer Aspire Lite 15 cũng sở hữu 16 GB RAM và 512 GB SSD mặc định. Đặc biệt, máy vẫn còn 1 khe RAM trống và sử dụng chuẩn RAM DDR4. Dù thị trường đang dần chuyển dịch sang DDR5, song đối với các tác vụ học tập và làm việc thông thường, sự chênh lệch về tốc độ giữa hai thế hệ RAM này là gần như không đáng kể.

Ngược lại, việc sử dụng chuẩn DDR4 giúp người dùng tiết kiệm chi phí đáng kể. Khi có nhu cầu mở rộng bộ nhớ, người dùng có thể tìm mua các thanh RAM DDR4 với mức giá rẻ hơn nhiều so với DDR5.

HP 14 và HP 15

Nếu yêu thích thương hiệu HP đến từ Mỹ, bên cạnh sức mạnh cấu hình, HP 14-em0086AU và HP 15-fc0023AU là những lựa chọn đáng cân nhắc. Đến từ thương hiệu công nghệ danh tiếng của Mỹ, bộ đôi này sở hữu ngôn ngữ thiết kế hiện đại, đường nét tinh tế và chất lượng hoàn thiện lớp vỏ bắt mắt.

Bên dưới lớp vỏ thanh lịch đó vẫn là một hiệu năng ổn định và đáng tin cậy. HP tiếp tục duy trì tiêu chuẩn của một chiếc laptop thế hệ mới với 16 GB RAM và 512 GB SSD. Sự kết hợp giữa bộ vi xử lý tiết kiệm năng lượng của AMD và hệ thống tản nhiệt được tối ưu hóa tốt từ HP giúp máy luôn duy trì nhiệt độ mát mẻ cùng thời lượng pin dài.

Dell 15

Các mẫu Dell 15 mang mã DC15255 G8MK9 và HV1N4 không chỉ kế thừa trọn vẹn đặc tính “ăn chắc mặc bền” của thương hiệu, mà còn được tiếp thêm sức mạnh vượt trội từ bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 7530U và Ryzen 7 7730U.

Dell cung cấp các tùy chọn lưu trữ rộng rãi với 512 GB hoặc 1 TB SSD, đi kèm 16 GB RAM mặc định.

Dòng sản phẩm này còn trang bị màn hình cảm ứng mang lại một phương thức tương tác hoàn toàn mới, giúp người dùng cuộn trang tài liệu, phóng to - thu nhỏ hình ảnh hay thao tác trên các bản thuyết trình một cách trực quan và nhanh chóng.

Lenovo IdeaPad Slim 3

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là bất ngờ lớn nhất trong danh sách này gọi tên Lenovo IdeaPad Slim 3 mang mã 14ARP10 83K6005UVN. Khác biệt hoàn toàn với các đối thủ sử dụng chip dòng U tiết kiệm điện, Lenovo đã mạnh tay trang bị vi xử lý AMD Ryzen 5 7535HS hiệu năng cao hơn nhưng vẫn được tối ưu hóa điện năng.

Đây được xem là một “món quà” cho các sinh viên theo học khối ngành công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm hay những người làm công việc dữ liệu. Với 24 GB RAM, người dùng có thể thiết lập và chạy nhiều máy ảo cùng lúc, biên dịch code hoặc xử lý các tệp đồ họa vector phức tạp.

Nhìn chung, dải sản phẩm laptop trang bị vi xử lý AMD dưới 20 triệu đồng đang thiết lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho thị trường. Tuy nhiên, biến động thị trường vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nên người dùng cần cân nhắc mua sớm nếu có nhu cầu.