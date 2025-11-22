Chi tiết các bộ xử lý AMD mới nhất dành cho laptop

Không chỉ giới thiệu bộ xử lý AI mạnh mẽ, AMD còn tiếp tục "làm mới" các dòng chip thành công trước đó nhằm phổ cập hiệu năng cao lên laptop phổ thông, giá rẻ.

Sau khi thành công với dòng Ryzen AI 300 và AI Max series hoàn toàn mới với kiến trúc Zen 5, AMD đã lần lượt ra mắt thêm Ryzen 200 series, Ryzen 100 series và Ryzen 10 series để phù hợp với các phân khúc thấp hơn. Dưới đây là tất cả bộ xử lý mới nhất của AMD dành cho laptop từ phổ thông đến cao cấp nhất.

Kỷ nguyên mới của AI: Ryzen AI 300 và AI Max series

Ryzen AI là dòng chip mới của AMD, đảm bảo NPU tối thiểu 50 TOPS. Con số 300 đánh dấu thế hệ thứ 3 của chip AMD có NPU (sau 7040 và 8040). Dòng chip này sử dụng kiến trúc CPU mới kết hợp lõi Zen 5 hiệu năng cao và lõi Zen 5c hiệu quả năng lượng, nhưng đáng chú ý là Zen 5c vẫn hỗ trợ siêu phân luồng.

Nâng cấp lớn nhất là NPU XDNA 2 mới cung cấp sức mạnh tính toán 50 TOPS, vượt xa yêu cầu 40 TOPS của Microsoft cho Copilot+ PC. Đồ họa tích hợp cũng được nâng lên kiến trúc RDNA 3.5. Điểm đặc biệt là các chip này bỏ hậu tố U/H/HS, cho phép nhà sản xuất tùy chỉnh TDP linh hoạt từ 15 W đến 54 W, phù hợp cho cả ultrabook mỏng nhẹ lẫn laptop hiệu năng cao.

Một số cái tên đáng chú ý như Ryzen AI 9 HX 370 (12 nhân/24 luồng), Ryzen AI 9 365 (10 nhân/20 luồng), Ryzen AI 7 350 (8 nhân/16 luồng), Ryzen AI 5 340 (6 nhân/12 luồng), Ryzen AI 5 330 (4 nhân/8 luồng).

Bên cạnh đó, AMD còn giới thiệu dòng Ryzen AI Max series với tên mã Strix Halo mạnh cả về sức mạnh tính toán và đồ họa. Trong đó cao cấp nhất là AMD Ryzen AI Max+ 395 sở hữu 16 lõi Zen 5 kết hợp đồ họa tích hợp Radeon 8060S với 40 CU, dư sức cân mượt mọi game AAA ở Full HD.

Phân khúc AI tầm trung: AMD Ryzen 200 series

Ryzen 200 series là tên gọi mới của dòng Ryzen 8040 "Hawk Point" rất thành công.

Về công nghệ, dòng chip này được xây dựng trên kiến trúc Zen 4 (tiến trình 4 nm). Ryzen 200 series được trang bị NPU XDNA 1 cung cấp sức mạnh 16 TOPS. Mặc dù không đủ mạnh cho trải nghiệm Copilot+ PC đầy đủ như dòng 300, 16 TOPS là quá đủ để chạy các tính năng AI cơ bản của Windows như Studio Effects (làm mờ nền, giao tiếp bằng mắt) một cách mượt mà và tiết kiệm pin. Dòng chip này sử dụng đồ họa tích hợp RDNA 3 cho sức mạnh đồ họa vẫn rất ấn tượng.

Phân khúc phổ thông hiệu năng cao: AMD Ryzen 100 series

Đây là dòng chip làm mới nhắm đến các laptop gaming giá rẻ hoặc laptop văn phòng hiệu năng cao nhưng không đặt nặng về AI. Ryzen 100 series là dòng thay thế cho Ryzen 7000 series cũ "Rembrandt-R".

Dòng chip này sử dụng kiến trúc Zen 3+ (6 nm) thành công và mạnh mẽ, kết hợp với GPU tích hợp RDNA 2. Điểm khác biệt lớn nhất so với dòng 200 là Ryzen 100 series hoàn toàn không có NPU. Đây là lựa chọn cho những ai cần hiệu năng CPU và iGPU tốt trong tầm giá nhưng không chú trọng đến các tính năng AI mới.

Một số cái tên đáng chú ý trong dòng sản phẩm có thể kể đến Ryzen 7 170 (8 nhân/16 luồng, 45 W), Ryzen 7 160 (8 nhân/16 luồng, 28 W) vẫn dư sức cho trải nghiệm gaming và văn phòng mượt mà, ổn định.

Phân khúc sinh viên, văn phòng giá rẻ: AMD Ryzen 10 series

Ở phân khúc phổ thông cho sinh viên - văn phòng, AMD giới thiệu Ryzen 10 Series, thay thế cho dòng 7020 "Mendocino-R".

Dòng chip này được xây dựng trên kiến trúc Zen 2 ra mắt từ năm 2019 nhưng vẫn đủ mạnh cho các tác vụ cơ bản. Ryzen 10 series sử dụng đồ họa tích hợp RDNA 2 và được sản xuất trên tiến trình 6 nm vẫn tối ưu năng lượng. Tương tự như dòng 100, Ryzen 10 series cũng không có NPU.

AMD Ryzen 10 series sẽ gồm có các sản phẩm Ryzen 5 40 và Ryzen 5 30, cả hai đều có 4 nhân/8 luồng, phù hợp cho các laptop giá rẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu học tập cơ bản, lướt web và các ứng dụng văn phòng.

Trên đây là toàn bộ bộ xử lý mới nhất của AMD dành cho laptop tính đến cuối năm 2025, mỗi bộ xử lý hướng đến một phân khúc khác nhau, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.