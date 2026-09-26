Loại thực phẩm không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn

Mật ong được xem là thực phẩm tự nhiên, nhưng trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn. Nguy cơ đáng lo nhất là ngộ độc botulinum, có thể gây yếu cơ và suy hô hấp.

Mật ong là một trong những thực phẩm không nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn. Ảnh: Shutterstock.

Mật ong thường được nhiều gia đình xem là thực phẩm tự nhiên, có vị ngọt và tốt cho sức khỏe. Vì vậy, không ít cha mẹ thêm một chút mật ong vào cháo, sữa chua hoặc đồ uống với mong muốn giúp trẻ dễ ăn hơn. Tuy nhiên, với trẻ dưới 1 tuổi, đây là thực phẩm cần tránh. Mật ong có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc botulinum, đồng thời không cần thiết trong chế độ ăn của trẻ.

Tăng nguy cơ ngộ độc botulinum

Theo Parents, lý do quan trọng nhất khiến trẻ dưới 1 tuổi không được ăn mật ong là nguy cơ botulinum. Mật ong có thể chứa bào tử của vi khuẩn Clostridium botulinum. Khi trẻ ăn phải, các bào tử này có thể phát triển trong đường ruột và tạo ra độc tố botulinum, tác động lên hệ thần kinh, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Ngộ độc botulinum ở trẻ sơ sinh là tình trạng hiếm gặp nhưng nghiêm trọng. Bệnh có thể bắt đầu bằng những biểu hiện khá kín đáo như táo bón, bú kém, khó bú hoặc nuốt, tiếng khóc yếu và giảm trương lực cơ. Khi bệnh tiến triển, trẻ xuất hiện sụp mi, giảm biểu cảm khuôn mặt, yếu cơ và khó thở.

Botulinum làm suy yếu các cơ tham gia vào hô hấp, thậm chí gây suy hô hấp. CDC khuyến cáo đây là một cấp cứu y tế, trẻ có dấu hiệu nghi ngờ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Mật ong vẫn là dạng đường bổ sung

Mật ong thường được xem là thực phẩm tự nhiên, có vị ngọt và được nhiều gia đình dùng để pha đồ uống hoặc thêm vào món ăn. Tuy nhiên, trẻ dưới 1 tuổi không cần mật ong trong chế độ ăn. Đặc biệt, đây cũng là nguồn đường bổ sung mà trẻ nhỏ nên tránh.

Trong giai đoạn khoảng 6-12 tháng, trẻ bắt đầu ăn dặm và có nhu cầu cao về các chất dinh dưỡng nhưng lượng thức ăn vẫn tương đối nhỏ. Vì vậy, mỗi thìa thức ăn nên ưu tiên cung cấp dưỡng chất như protein, chất béo, vitamin, khoáng chất và chất xơ thay vì bổ sung thêm vị ngọt.

Tăng nguy cơ sâu răng

Theo Cleveland Clinic, một lý do khác để hạn chế thực phẩm ngọt từ sớm là sức khỏe răng miệng. Mật ong chứa các loại đường có thể góp phần làm tăng nguy cơ sâu răng khi trẻ đã mọc răng và thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm chứa đường.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) xếp mật ong vào nhóm thực phẩm chứa đường và khuyến cáo không cho trẻ ăn trước một tuổi, việc tránh mật ong cũng giúp hạn chế lượng đường và hỗ trợ phòng ngừa sâu răng.

Học viện Nhi khoa Mỹ cũng khuyên cha mẹ không nhúng núm vú giả vào mật ong hoặc bất kỳ chất tạo ngọt nào để dỗ trẻ. Những thói quen tưởng như vô hại này có thể khiến răng của trẻ tiếp xúc với đường thường xuyên hơn.

Một quan niệm phổ biến là thêm một chút mật ong vào món ăn hoặc đồ uống để trẻ khỏe hơn, dễ ăn hơn. Tuy nhiên, đây không phải thực phẩm cần thiết trong giai đoạn ăn dặm. Từ khoảng 6 tháng, trẻ có thể bắt đầu làm quen với nhiều nhóm thực phẩm khác nhau bên cạnh sữa mẹ hoặc sữa công thức.

CDC khuyến nghị ưu tiên những thực phẩm giàu dinh dưỡng và phù hợp với kỹ năng ăn của trẻ, chẳng hạn rau củ nấu mềm, trái cây, trứng, thịt, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và sữa chua không đường.

Cha mẹ cũng không nên dùng mật ong để pha nước, trộn vào cháo, sữa chua, phết lên bánh mì hoặc tạo vị ngọt cho các món ăn dặm. Đặc biệt, CDC khuyến cáo không cho trẻ dưới 12 tháng ăn mật ong dưới bất kỳ hình thức nào.