Một dấu hiệu về sinh lý nam có thể là cảnh báo kháng insulin

Rối loạn cương dương đôi khi không chỉ là vấn đề sinh lý. Ở nam giới, đây có thể là dấu hiệu sớm liên quan đến kháng insulin và những bất thường âm thầm của hệ chuyển hóa.

Một người đàn ông còn trẻ, không hút thuốc, chưa được chẩn đoán bệnh mạn tính nhưng bắt đầu gặp vấn đề khi quan hệ. Tình trạng này đôi khi không chỉ liên quan đến đời sống tình dục mà còn có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang gặp trục trặc về chuyển hóa.

Trong cuốn Vì đâu mà ta bệnh?, TS Benjamin Bikman dành một phần để phân tích mối liên hệ giữa insulin và sức khỏe sinh sản. Theo tác giả, kháng insulin có thể ảnh hưởng đến nhiều mắt xích của hệ sinh sản nam giới, từ nồng độ testosterone, quá trình sản xuất tinh trùng cho đến khả năng cương dương.

Insulin ảnh hưởng đến hormone sinh dục

Tác giả / Tác phẩm Vì đâu mà ta bệnh? Cuốn sách Vì đâu mà ta bệnh? của TS Benjamin Bikman tập trung mổ xẻ tình trạng kháng insulin như căn nguyên gốc rễ đứng sau hàng loạt bệnh mạn tính nguy hiểm hiện đại. Tác phẩm cung cấp góc nhìn y khoa chuyên sâu giúp độc giả hiểu rõ cơ chế tàn phá âm thầm của rối loạn chuyển hóa đối với sức khỏe toàn diện và não bộ.

Insulin thường được biết đến với vai trò giúp cơ thể kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, hormone này còn tham gia vào nhiều quá trình khác, trong đó có hoạt động của hệ sinh sản.

Sức khỏe sinh sản không chỉ phụ thuộc vào tinh hoàn. Não bộ, các hormone sinh dục, mạch máu và nhiều cơ quan khác cùng phối hợp để duy trì chức năng sinh sản bình thường. Khi quá trình chuyển hóa bị rối loạn, những mắt xích này cũng có thể bị ảnh hưởng. Một trong những vấn đề được TS Benjamin Bikman đề cập là testosterone.

Testosterone đóng vai trò quan trọng đối với nam giới, trong đó có việc duy trì chức năng sinh dục và tham gia vào quá trình sản xuất tinh trùng. Nồng độ hormone này có xu hướng thấp hơn ở những người có nhiều mỡ cơ thể và có thể cải thiện khi giảm cân.

Theo nội dung được tác giả trình bày trong sách, insulin cũng có thể tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất testosterone. Khi cơ thể thường xuyên duy trì lượng insulin cao, khả năng sản xuất testosterone có thể bị ảnh hưởng.

Điều này tạo thành một mối liên hệ đáng chú ý, sức khỏe chuyển hóa kém có thể đi cùng lượng mỡ cơ thể tăng, insulin tăng và testosterone giảm.

Mỡ thừa cũng không chỉ đơn giản là nơi cơ thể dự trữ năng lượng. Mô mỡ có chứa enzyme aromatase, có khả năng chuyển đổi androgen thành estrogen. Khi lượng mô mỡ tăng lên, quá trình chuyển đổi này có thể làm thay đổi cân bằng hormone sinh dục ở nam giới.

Vì vậy, tình trạng testosterone thấp không nhất thiết chỉ xuất phát từ vấn đề tại tinh hoàn. Sức khỏe chuyển hóa và lượng mỡ trong cơ thể cũng là những yếu tố cần được xem xét.

Rối loạn cương dương có thể xuất hiện sớm

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy nhất của vấn đề này là rối loạn cương dương. Theo TS Benjamin Bikman, nam giới kháng insulin có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn và tình trạng này có xu hướng nghiêm trọng hơn khi mức độ kháng insulin tăng.

Điều đáng chú ý là rối loạn cương dương đôi khi có thể xuất hiện trước khi những bất thường chuyển hóa khác được phát hiện. Để hiểu mối liên hệ này, cần nhìn vào cách một quá trình cương dương bình thường diễn ra.

Khi có kích thích tình dục, các mạch máu tại dương vật phải giãn ra để lượng máu tăng lên. Quá trình này phụ thuộc nhiều vào nitric oxide (NO), một chất có vai trò giúp các mạch máu thư giãn và giãn rộng.

Để không rơi vào tình trạng "trên bảo dưới không nghe", nam giới cần phải duy trì đường huyết ổn định. Ảnh: Shutterstock.

Lớp tế bào nội mô nằm bên trong thành mạch máu có nhiệm vụ quan trọng trong quá trình sản xuất NO. Khi các tế bào này hoạt động bình thường, mạch máu có thể đáp ứng phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Kháng insulin có thể làm thay đổi chức năng của tế bào nội mô. Khi khả năng đáp ứng với insulin suy giảm, việc sản xuất NO cũng có thể giảm theo. Mạch máu vì thế khó giãn nở hiệu quả.

Với cơ chế này, vấn đề chuyển hóa có thể biểu hiện thành một triệu chứng tưởng như chỉ liên quan đến đời sống tình dục.

Đây cũng là lý do rối loạn cương dương không nên chỉ được nhìn nhận như một vấn đề tại cơ quan sinh dục. Trong một số trường hợp, nó có thể liên quan đến sức khỏe của hệ mạch máu và chuyển hóa.

Kháng insulin còn có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản thông qua quá trình sản xuất tinh trùng. Khi testosterone suy giảm, số lượng và chất lượng tinh trùng có thể bị ảnh hưởng.

Theo TS Benjamin Bikman, sức khỏe chuyển hóa, hormone sinh dục, não bộ và hệ mạch máu có mối liên hệ chặt chẽ. Vì vậy, kháng insulin kéo dài có thể tác động đồng thời đến testosterone, khả năng sản xuất tinh trùng và chức năng sinh dục ở nam giới.

Nếu chỉ tập trung xử lý rối loạn cương dương mà bỏ qua sức khỏe chuyển hóa, nguyên nhân phía sau có thể không được nhận diện. Kháng insulin có thể tồn tại trước khi đường huyết tăng đến mức đái tháo đường.

Thừa cân, béo phì, ít vận động và chế độ ăn nhiều thực phẩm tinh chế là những yếu tố liên quan đến nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Theo Vì đâu mà ta bệnh?, cải thiện độ nhạy insulin có thể hỗ trợ cân bằng hormone, chức năng mạch máu và sức khỏe sinh sản.