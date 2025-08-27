Loại máy nước nóng có tính năng bạn chưa bao giờ nghĩ mình cần

Chiếc máy nước nóng của Xiaomi đã được mở bán với giá hơn 750 USD, được hỗ trợ HyperOS, tích hợp vào hệ sinh thái nhà thông minh.

Máy nước nóng Mijia mới. Ảnh: Xiaomi.

Xiaomi đã ra mắt một thiết bị gia dụng thông minh cao cấp mới tại Trung Quốc, Mijia Smart Gas Water Heater Pro. Điềm đặc biệt là thiết bị này cũng hỗ trợ HyperOS, cho phép tích hợp sâu vào hệ sinh thái nhà thông minh của Xiaomi, bao gồm điều khiển qua ứng dụng và tự động hóa cùng các thiết bị khác.

Chiếc máy có dung tích 16 lít và được trang bị hệ thống làm mềm nước tiên tiến với hai lõi xử lý, sử dụng các hạt nhựa trao đổi ion tích hợp để loại bỏ ion canxi và magiê trong nước. Hãng cho biết thiết bị có khả năng làm mềm nước, tức lọc ion canxi 99%, giảm độ cứng từ 450mg/L xuống chỉ còn 20mg/L.

Nguồn nước đã được xử lý thân thiện hơn với da, tóc và vải. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy sau 28 ngày sử dụng, độ ẩm da vùng má tăng 30,68%, lượng dầu trên da đầu giảm 33,6%, vùng trán giảm 12,5%.

Máy nước nóng được trang bị hệ thống lọc bốn tầng, từ hóa, lưới lọc, mô-đun ion bạc và phosphate khử oxy, loại bỏ tạp chất và vi khuẩn. Nguyên liệu bình chứa bằng đồng chống ăn mòn và đã đạt chứng nhận Mother and Baby Grade về chất lượng và độ an toàn của nguồn nước.

Máy lọc nước nóng gas Mijia Pro có thể cung cấp 16 lít nước nóng mỗi phút. Ảnh: Xiaomi.

Về hiệu suất, máy có thể cung cấp 16 lít nước nóng mỗi phút với mức tăng nhiệt độ 25K, và công suất nhiệt 30 kW. Thiết bị sử dụng hệ thống kiểm soát nhiệt độ kép (bên trong và bên ngoài) để duy trì nhiệt độ nước ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Ngoài ra, để giảm đáng kể tiếng ồn khi vận hành, nhà sản xuất đã dùng thiết kế CQC Level 1 chống ồn bao gồm buồng đốt kín, quạt cánh rộng và nhiều lớp cách âm.

Sản phẩm có giá bán gốc 5.499 nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng). Giá ưu đãi mở bán ngày 24/8 là 4.999 tệ. Trong một tin liên quan, Xiaomi cũng đã ra mắt một mẫu máy đun và máy sấy nhỏ gọn.

Bằng hệ sinh thái Mijia (Mi Home nội địa Trung Quốc), Xiaomi đang ngày càng bành trướng ở mảng gia dụng, xe điện. Hệ điều hành HyperOS mở rộng ra hàng loạt thiết bị, là lợi thế lớn để cạnh tranh cùng các đối thủ truyền thống. Xiaomi dần trở thành "cái gai trong mắt" các hãng gia dụng Trung Quốc. Gree, Midea, Haier... ra mắt sản phẩm nhà thông minh để đối đầu.