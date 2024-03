Loại cá được ví như 'sâm nước', rất tốt cho sinh lý

Cách chọn cá chạch ngon: Giãy mạnh, thân mình to, mắt trong, da sáng bóng, phần mang cá đỏ tươi

Thân nhỏ, mắt trắng, da còn nhớt, mang cá đỏ thẫm

Thân mình to, mắt xanh, còn giãy mạnh, môi cá còn đỏ Để đảm bảo chất lượng tối đa, bạn nên chọn mua cá chạch tươi sống, còn giãy mạnh, thân mình to, mắt trong, da sáng bóng và có phần mang cá đỏ tươi.