Lo ngại Cần Thơ rơi vào 'trung tâm trên danh nghĩa'

Ngày 14/12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp cho ý kiến về các nội dung điều chỉnh Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự thảo điều chỉnh quy hoạch TP. Cần Thơ, thành phố có lợi thế vị trí địa kinh tế - địa chiến lược đặc biệt quan trọng, trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cửa ngõ giao thương trong vùng và quốc tế; tập trung hệ thống giáo dục, y tế chuyên sâu, dịch vụ thương mại - tài chính logistics lớn nhất vùng... Tuy nhiên, Cần Thơ cũng có những điểm yếu, như quy mô và chất lượng tăng trưởng chưa cao, doanh nghiệp nhỏ, thiếu đầu tàu, tài chính công yếu, phụ thuộc Trung ương...

Cần Thơ cũng đứng trước những thách thức, như rủi ro khí hậu và an ninh nguồn nước gia tăng, ĐBSCL chịu tác động nặng của nước biển dâng, xâm nhập mặn và sạt lở. Nếu không tạo sản phẩm kinh tế khác biệt, Cần Thơ dễ rơi vào “trung tâm trên danh nghĩa” trước sức hút vượt trội của TPHCM; yêu cầu xanh hóa, số hóa và nâng cấp công nghiệp diễn ra nhanh, nếu Cần Thơ chậm chuyển đổi, cơ hội có thể rơi vào tay các tỉnh đổi mới mạnh hơn.

Báo cáo đưa ra 3 kịch bản phát triển giai đoạn 2026-2030 cho Cần Thơ:

Kịch bản 1 (kịch bản khó khăn), tốc độ tăng trưởng đạt 9,2%/năm; tổng vốn đầu tư từ 840.000 - 850.000 tỷ đồng ; thu ngân sách từ 175.000 - 180.000 tỷ đồng .

Kịch bản 2 (tăng trưởng bền vững), tốc độ tăng trưởng đạt 10,32%/năm; tổng vốn đầu tư 1- 1,1 triệu tỷ đồng ; thu ngân sách 195.000 - 200.000 tỷ đồng .

Kịch bản 3 (kịch bản khát vọng), tốc độ tăng trưởng đạt 11,29%/năm; tổng vốn đầu tư đạt hơn 1,2- 1,3 triệu tỷ đồng ; thu ngân sách nhà nước đạt 220.000 - 225.000 tỷ đồng .

Các ý kiến tại cuộc họp cho rằng, kịch bản 2 là khả thi. Tuy nhiên, để thành trung tâm động lực vùng, Cần Thơ phải đạt kịch bản 3, song mức này gần gấp đôi so với giai đoạn trước, nên cần xem xét khả thi. Cần có cơ chế chuyển đổi linh hoạt giữa các kịch bản, hằng năm cần có sự phấn đấu cao hơn…

Kết luận cuộc họp, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho rằng, với vai trò đô thị trung tâm vùng, Cần Thơ vẫn còn những hạn chế. Quy hoạch lần này là quy hoạch tích hợp chứ không phải cộng dồn quy hoạch của 3 địa phương trước đây, do vậy cần thấy được cơ hội mới của thành phố sau sáp nhập.

Đối với 3 kịch bản tăng trưởng, Bí thư Lê Quang Tùng cho rằng, nên bỏ kịch bản 1 vì đó là kịch bản “giật lùi”. Kịch bản 2 có tính khả thi, nhưng cần có phương án phấn đấu đạt kịch bản 3. Các kịch bản đều phải có cơ sở, có kịch bản nhỏ cụ thể...