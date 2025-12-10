Chất vấn lý do Cần Thơ ngập kéo dài, nhân sự cấp xã 'vừa thừa, vừa thiếu'

Nhiều vấn đề nóng được đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP. Cần Thơ chiều 9/12, từ bài toán chống ngập đô thị đến những bất cập trong bố trí cán bộ cấp xã, thu hút sự quan tâm lớn của cử tri.

Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ Mai Văn Tân trả lời chất vấn. Ảnh: Tiền Phong

Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ về các giải pháp căn cơ xử lý tình trạng ngập kéo dài.

Giải trình trước HĐND, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ - Mai Văn Tân - cho biết sau sáp nhập, hệ thống thoát nước của thành phố bộc lộ nhiều bất cập.

Nhiều khu vực trung tâm và các tuyến đường nội ô liên tục bị ngập khi triều cường và mưa lớn. Đáng chú ý, đoạn Quốc lộ 1 qua phường Ngã Bảy, xã Đại Hải và phường Phú Lợi (tỉnh Sóc Trăng cũ) thường xuyên ngập sâu.

Nguyên nhân chủ yếu theo ông Tân, cao độ nhiều tuyến đường còn thấp (1,7-1,9 m) trong khi triều cường có thời điểm vượt 2,3 m. Quá trình đô thị hóa khiến rác, bùn đất gây nghẽn cống, nhiều tuyến cống cũ không đồng bộ, làm giảm khả năng tiêu thoát.

Về giải pháp, ông Tân cho biết Cần Thơ đang triển khai dự án phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu gần 9.000 tỷ đồng , gồm nâng cấp 32 tuyến đường, cải tạo hệ thống cống, lắp van xả và ứng dụng công nghệ quản lý ngập ERMIS. Tuy nhiên, các hạng mục như tuyến Cách Mạng Tháng Tám và khu vực bến Ninh Kiều chưa đồng bộ nên vẫn còn ngập cục bộ.

Cùng với đó, Sở Xây dựng sẽ tăng cường nạo vét, khai thông hệ thống thoát nước, rà soát các điểm thấp, đẩy nhanh thi công khu vực bến Ninh Kiều, đồng thời tham mưu thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng nâng cao các đoạn Quốc lộ 1 còn thấp.

Đại biểu Nguyễn Kỳ Nam chất vấn Sở Xây dựng thành phố. Ảnh: Tiền Phong

Phản hồi phần trả lời trên, đại biểu Kỳ Nam cho rằng nguyên nhân ngập ở Cần Thơ không chỉ đến từ các yếu tố cực đoan của thời tiết. Trước sáp nhập, TP. Cần Thơ (cũ), Sóc Trăng và Hậu Giang đều có các đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tính toán khoa học, bảo đảm tiêu thoát nước trong mùa mưa và mùa lũ.

“Tác động của biến đổi khí hậu những năm gần đây rất lớn, không chỉ ở Cần Thơ mà trên cả nước, khiến tình trạng ngập ngày càng nghiêm trọng", ông Nam nói, và nhận định vấn đề quan trọng hơn nằm ở công tác quản lý quy hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật.

Theo đại biểu Nam, thời gian qua Thành ủy, HĐND và UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành vào cuộc quyết liệt, song hiệu quả vẫn chưa đạt kỳ vọng. Vì vậy, thành phố, đặc biệt là ngành xây dựng với vai trò cơ quan tham mưu quản lý nhà nước cần có các giải pháp toàn diện, từ kỹ thuật đến đầu tư hạ tầng.

Ông Nam mong muốn Giám đốc Sở Xây dựng, với vai trò “tư lệnh ngành”, sẽ tham mưu cho UBND thành phố xây dựng các giải pháp đồng bộ, tích hợp trong quy hoạch tổng thể và các dự án đầu tư sắp tới, nhằm từng bước khắc phục tình trạng ngập kéo dài.

Đại biểu Hồ Ánh Tuyết ghi nhận bộ máy chính quyền hai cấp của TP. Cần Thơ đã vận hành ngày càng thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, cử tri vẫn phản ánh tình trạng bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở một số nơi chưa phù hợp, thậm chí có trường hợp năng lực hạn chế. Bà Tuyết chất vấn Sở Nội vụ về giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ - Trần Thanh Liêm cho biết thành phố đặc biệt quan tâm việc kiện toàn nhân sự cấp xã sau sắp xếp. Sau hơn 5 tháng vận hành mô hình mới, chất lượng cán bộ nhìn chung đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, tình trạng “vừa thừa, vừa thiếu” nhân sự cấp xã vẫn tồn tại.

Theo Sở Nội vụ, có 3 nguyên nhân chính của tình trạng trên. Khi đội ngũ cán bộ hình thành từ 3 nhóm khác nhau (giữ lại từ xã cũ, điều động từ cấp huyện và tăng cường từ cấp tỉnh, thành phố) nhưng cơ cấu chuyên môn chưa đồng bộ, dẫn đến nơi thừa - nơi thiếu. Nhiều cán bộ thuộc diện tinh giản theo Nghị quyết 178 và Nghị định 67, trong đó có vị trí chuyên môn quan trọng. Nhiều cán bộ có bằng cấp phù hợp, nhưng khi bố trí vào vị trí việc làm mới lại chưa thạo việc, dẫn đến địa phương tiếp tục kêu “thiếu người”.

Quyền Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ Trần Thanh Liêm trả lời chất vấn. Ảnh: Tiền Phong

Để khắc phục, Sở Nội vụ cùng Ban Tổ chức Thành ủy đã rà soát trên 437 vị trí cấp xã thiếu nhân sự. Trong đó, địa phương tự bố trí hơn 260 người, số còn lại được bổ sung bằng điều động, hợp đồng hoặc tuyển dụng. Đồng thời, các xã/phường phải rà soát đội ngũ, bố trí đúng chuyên môn, lập danh sách cán bộ cần bồi dưỡng và chủ động tuyển dụng theo thẩm quyền.

Về phía thành phố, Sở Nội vụ tiếp tục tăng cường cán bộ từ cấp thành phố cho cơ sở và hỗ trợ tuyển dụng khi địa phương không đủ điều kiện lập hội đồng thi.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Tiền Phong

Về nhân sự cấp xã, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ đánh giá việc sắp xếp cán bộ sau chuyển đổi mô hình được triển khai tích cực, nhưng còn nhiều bất cập như Sở Nội vụ nêu "vẫn còn nơi thừa, nơi thiếu".

Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Ban tổ chức Thành ủy và Sở Nội không chờ tổng hợp đủ 103 xã/phường mới báo cáo, phải xử lý ngay những vấn đề phát sinh. “Các xã/phường mong được tháo gỡ kịp thời. Việc nào phát sinh thì phải giải quyết ngay, không để dồn lại”, ông Thanh nhấn mạnh.