Lộ diện HLV mới của tuyển Indonesia?

Báo chí Indonesia cho biết Frank de Boer có thể dẫn dắt đội tuyển nước này sau khi Patrick Kluivert rời đi.

Một bức ảnh chụp Simon Tahamata, Trưởng bộ phận tuyển trạch tài năng của đội tuyển Indonesia, cùng HLV Frank de Boer gây xôn xao mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn rằng cựu HLV đội tuyển Hà Lan có thể trở thành thuyền trưởng mới của bóng đá Indonesia.

Bức ảnh được chụp trong dịp Tahamata và De Boer cùng tham dự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CLB Dinamo Tbilisi của Georgia vào cuối tuần trước. Sự kiện này có sự góp mặt của đội hình huyền thoại Ajax, nơi cả hai từng gắn bó trong quá khứ.

Dù chỉ là sự trùng hợp, mối quan hệ cá nhân của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ Indonesia không khỏi suy đoán về khả năng De Boer được nhắm tới cho vị trí HLV trưởng.

Lý lịch của De Boer càng khiến tin đồn trở nên đáng chú ý hơn. Trong quá khứ, ông từng dẫn dắt Inter Milan dưới thời Erick Thohir – người hiện là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Mối quan hệ thân thiết này được xem là yếu tố có thể mở đường cho một cuộc tái hợp tiềm năng tại Indonesia.

Hiện tại, chiếc ghế HLV trưởng của tuyển Indonesia vẫn bỏ trống sau khi Patrick Kluivert bị PSSI sa thải vào giữa tháng 10. Quyết định được đưa ra sau khi "Tim Garuda" không thể giành quyền tham dự World Cup 2026, chấm dứt sớm tham vọng của bóng đá Indonesia dưới triều đại Kluivert.

Sau khi sa thải Kluivert, Chủ tịch Thohir nhấn mạnh rằng bóng đá Indonesia “vẫn sẽ tiếp tục chiến lược sử dụng chất xám từ Hà Lan” với dàn cầu thủ nhập tịch và các HLV đẳng cấp đến từ xứ sở hoa tulip.

