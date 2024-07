Lộ diện đường dây cá độ liên tỉnh hơn 100 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang được xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 4/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 100 tỷ đồng .

Theo điều tra, đường dây này do Nguyễn Xuân Khánh (39 tuổi, trú tổ 14), Lê Tấn Quang (34 tuổi, trú tổ 4, cùng phường Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu.

Đối tượng Khánh và Quang cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 3/7, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) chủ trì phối hợp Phòng 5 (Cục An ninh mạng) và Công an quận Liên Chiểu triệu tập Nguyễn Xuân Khánh, Lê Tấn Quang cùng 9 nghi can trong đường dây này để đấu tranh.

Nguyễn Xuân Khánh và Lê Tấn Quang thừa nhận là người cầm đầu đường dây, tổ chức cho hàng chục người tham gia cá độ bóng đá.

Các đối tượng liên quan trong đường dây tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC.

Không chỉ ở Đà Nẵng, đường dây này còn liên kết, mở rộng ra địa bàn ra các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Theo tài liệu cơ quan công an thu thập được, từ tháng 5/2024 đến nay, Khánh và Quang tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng . Riêng từ thời điểm khởi tranh giải EURO 2024 và Copa America 2024 đến nay, số tiền đánh bạc lên tới hơn 50 tỷ đồng .