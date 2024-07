Đề nghị mức án đối với các cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

Bắt tạm giam nguyên phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc (nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận).