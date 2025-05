Việc Liz Kim Cương không tham gia Em xinh "say hi" gây bàn tán dù cô từng diễn ở chung kết Anh trai "say hi". Mới đây, đại diện nữ ca sĩ lên tiếng giải thích.

Nhiều khán giả gần đây đặt câu hỏi về việc Liz Kim Cương không xuất hiện trong danh sách 30 nghệ sĩ tham gia chương trình Em xinh "say hi" dự kiến ra mắt ngày 31/5. Trước đó, cô cùng 4 ca sĩ là Juky San, 52Hz, Pháo, Mỹ Mỹ biểu diễn ca khúc THE STARS trong đêm chung kết Anh trai "say hi" và được Trấn Thành gợi ý là các em xinh. Do đó, suốt thời gian qua, khán giả chắc chắn Liz Kim Cương là một trong 30 ca sĩ của chương trình này. Tuy nhiên, khi ê-kíp chương trình tung ra danh sách 30 nghệ sĩ tham gia, Liz Kim Cương hoàn toàn vắng mặt. Trước những thắc mắc của khán giả, đại diện của Liz Kim Cương đã lên tiếng làm rõ. Liz Kim Cương gây bàn tán khi vắng mặt ở Em xinh "say hi". Ảnh: FBNV. Theo chia sẻ từ quản lý, Liz Kim Cương và ê-kíp từng có cuộc họp với ban tổ chức chương trình để thảo luận về khả năng tham gia. Tuy nhiên, đến nay, phía chương trình chưa đưa ra xác nhận chính thức về việc mời nữ ca sĩ. "Trước đây, chương trình và team Liz đã họp với nhau rồi. Nhưng chương trình vẫn chưa có câu trả lời chính xác là có mời Liz tham gia hay không. Sau nhiều lần team hỏi thăm tình hình nhưng chương trình chưa xác nhận. Chương trình đã công bố danh sách tham gia thì mọi người cũng biết chính xác là lần này không có Liz rồi, nên hoan hỉ nhé. Có thể do chưa phù hợp về tiêu chí, hoặc do duyên phận chưa đến thôi. Nhưng vẫn mong mọi người luôn ủng hộ Liz. Hẹn mọi người gặp Liz Kim Cương ở chương trình khác", đại diện nữ ca sĩ cho biết. Danh sách 30 nghệ sĩ của Em xinh "say hi" có những gương mặt quen thuộc như Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Tiên Tiên, Orange, Pháo, Juky San... Bên cạnh đó là sự xuất hiện của những nhân tố mới và lạ ở thị trường Việt như Đào Tử A1J, Lamoon, Yeolan. Chương trình là phiên bản nữ của Anh trai "say hi", show thực tế gây sốt suốt năm 2024.