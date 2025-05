Lisa diện mốt không quần táo bạo

Anne Hathaway và Sofia Richie chọn trang phục trắng để tham dự sự kiện. Chủ đề của Met Gala 2025 là Superfine: Tailoring Black Style, lấy cảm hứng từ cuốn sách Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity của Monica L. Miller xuất bản năm 2009. Chủ đề nhằm tôn vinh phong cách dandyism của người da đen – một phong trào thời trang có nguồn gốc từ châu Âu, bắt đầu sau thời kỳ Giải phóng và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ Phục hưng Harlem. Ảnh: Justjared, Wire Image.