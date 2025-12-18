Lĩnh án tù chung thân sau màn 'uống giao lưu' trong quán hát

Mâu thuẫn nhỏ trong khi nhậu, "uống giao lưu" tại quán hát với nhau ở TP.HCM đã biến thành bi kịch khiến một người chết và đối tượng gây án nhận hình phạt tù chung thân.

Ngày 18/12, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Võ Văn Ý (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) tù chung thân về tội "Giết người", phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1992, ngụ Đồng Tháp) 1 năm tù về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 16/5/2024, Võ Văn Ý, Nguyễn Hoàng Hưng và nhóm bạn rủ nhau ra quán hát với nhau tại địa chỉ 126A Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình (cũ) để nhậu và ca hát. Ý, Hưng và nhóm bạn ngồi nhậu tại bàn số 4. Ý nhờ nữ MC của quán gọi 3 bạn nữ đến để rót bia.

Võ Văn Ý tại phiên tòa ngày 18/12.

Nhậu được một lúc thì Nguyễn Văn An (ngồi bàn bên cạnh) qua bàn của Ý mời bia giao lưu. Sau khi "uống giao lưu" xong, Ý bảo An về lại bàn của mình vì 2 bên không quen biết nên lo ngại xảy ra chuyện không hay khi say xỉn.

Bị mời về, An thách thức: "Tao không về mày làm gì tao".

Ý đáp: "Mày không về thì 10 phút sau tao qua dẹp bàn mày".

Lời qua, tiếng lại, Ý bực tức rời khỏi quán về phòng trọ lấy con dao dài quay lại chém An cho bõ tức.

Nhìn thấy Ý cầm dao, An đứng dậy nhào đến định chụp tay Ý để tước dao thì bị chém trúng tay trái. An ôm Ý lại thì bị Ý quật ngã. An tiếp tục đứng dậy xông đến thì bị chém thêm một nhát trúng hông trái.

Cùng lúc này, Lý Ngọc Tâm (ngồi cùng bàn với An) xông vào can ngăn thì bị Ý đâm tử vong.

Gây án xong, Ý rời hiện trường về phòng trọ và được Hưng dùng xe máy chở ra bến xe Miền Tây để bỏ trốn về Đồng Tháp.

Sau đó, Ý đến Công an tỉnh Đồng Tháp đầu thú và được di lý về TP.HCM xử lý theo quy định.