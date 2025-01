Lil Wuyn nói về việc hủy show phút chót

Lil Wuyn cho biết một ngày trước khi đêm nhạc When I Say Hip diễn ra, anh vẫn chưa nhận được hợp đồng và tiền cọc. Đó là lý do anh hủy show phút chót.

Ngày 28/1, Lil Wuyn phản hồi việc hủy live show When I Say Hip vào phút chót. Sự kiện này diễn ra tối 29/12/2024 ở TP.HCM. Tuy nhiên, từ vài ngày trước khi chương trình diễn ra, lần lượt các rapper như Ricky Star, Lăng LD, Obito, Tage, Wxrdie, Minh Lai hay Lil Wuyn lên tiếng thông báo hủy show. Ngày 27/1, đơn vị sản xuất show When I Say Hip lên tiếng xin lỗi khán giả vì không thể hoàn tiền 100% cho những ai đã mua vé tới xem chương trình. Ngoài ra, ê-kíp còn cho biết đã lỗ số tiền lớn vì show diễn. "Làm show rap, hip hop, lỗ là chuyện bình thường với Việt Hiphop. Đây là điều chúng tôi đã xác định tỷ lệ xảy ra là cực cao khi quyết định làm show, nhất là show lớn. Và lần này không ngoại lệ, tính đến 3h chiều 29/12/2024, số tiền Việt Hiphop lỗ là khoảng 300 triệu đồng. Những sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong vòng 24 tiếng trước show đã khiến con số thiệt hại trên lên đến hơn 500 triệu đồng. Trước đây Việt Hiphop lỗ 10/15 show nhưng chưa bao giờ quỵt tiền nghệ sĩ hay khán giả nào", đơn vị sản xuất thông báo. Lil Wuyn giải thích lý do hủy show phút chót. Ảnh: FBNV. Cùng thời điểm, đơn vị sản xuất cũng tung ra track nhạc với nội dung được cho là công kích những nghệ sĩ hủy show trong khoảng 24 tiếng trước khi chương trình diễn ra. Tới trưa 28/1, Lil Wuyn chính thức lên tiếng về vụ việc. "Bạn mời mình với cái giá từ năm 2021. Xin thông tin để làm hợp đồng và cọc, nhưng đến tận 28/12/2024, mình vẫn không nhận được bất kì tờ hợp đồng hay tiền cọc nào từ bạn. Đến sát ngày 29/12/2024, chuẩn bị diễn, mình hỏi giờ giác, bạn cũng không trả lời xong lại đổ tại lu bu này kia nên không trả lời kịp. Vậy mình hủy show có chính đáng không", Lil Wuyn chia sẻ. Live show When I Say Hip là sự kiện âm nhạc được cộng đồng hip hop Việt quan tâm nhất những ngày cuối năm 2024. Sự kiện được thông báo là live show rap và hip hop lớn nhất Việt Nam. Đêm nhạc có sự tham gia của hàng chục rapper nổi tiếng như Thái VG, Double2T, Tage, ICD, Robber, Kimmese, B-WINE, Tọi... Tuy nhiên, sát ngày sự kiện diễn ra là tối 29/12, nhiều nghệ sĩ thông báo hủy show. Lil Wuyn sinh năm 1995, tên thật Trần Trung Hiếu. Anh hoạt động trong tổ đội 95generation và được biết đến qua những bài nhạc như: Don't waste my time, Stop me, Diamond, Kéo ánh nắng...