Liệu Amorim có lặp lại bi kịch của Potter

Trước thềm trận đấu với Liverpool tại Anfield vào ngày 5/1, áp lực đang đè nặng lên vai HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, liệu lỗi lầm có thật sự nằm ở Amorim, hay ở những quyết định sai lầm từ thượng tầng?

Amorim đến Manchester United với danh tiếng là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của ông, Sporting Lisbon giành chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và trình diễn lối chơi hấp dẫn dựa trên sơ đồ 3-4-3. Thế nhưng, ở Old Trafford, những kỳ vọng nhanh chóng bị thực tế phũ phàng đập tan.

Amorim nhận công việc vào thời điểm không thể khó khăn hơn. Manchester United, vốn đã rệu rã sau những thất bại dưới thời Erik ten Hag, là một đội bóng thiếu định hướng và bản sắc. Đội hình Amorim thừa hưởng không hề phù hợp với sơ đồ chiến thuật của ông, vốn đòi hỏi sự linh hoạt, tốc độ và khả năng phối hợp tốt. Thay vào đó, ông được trao một tập thể với những cá nhân “bình thường”, thiếu sự ăn ý.

Điều đáng nói là ban lãnh đạo Manchester United hoàn toàn hiểu rõ rủi ro khi đưa Amorim về vào giữa mùa giải. Họ biết rằng đội hình hiện tại không đủ khả năng thực thi hệ thống của ông. Thế nhưng, thay vì chờ đợi để Amorim có một kỳ tiền mùa giải đầy đủ, họ lại đẩy ông vào tâm bão.

Amorim là một HLV kiên định. Triết lý của ông rõ ràng: hệ thống là bất biến, cầu thủ có thể thay đổi nhưng lối chơi thì không. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng sự ổn định trong chiến thuật sẽ mang lại thành công lâu dài. Tuy nhiên, sự kiên định này đang gặp thử thách lớn tại Manchester United, nơi hệ thống 3-4-3 của ông chưa mang lại hiệu quả.

Các cầu thủ hiện tại của CLB, từ trung vệ đến tiền đạo, dường như không thích nghi được với yêu cầu của Amorim. Trong khi đó, việc yêu cầu Amorim thay đổi hệ thống lại đi ngược với lý do ông được bổ nhiệm.

Amorim từng nói: “Đó sẽ là dấu chấm hết cho bất kỳ HLV nào nếu họ thay đổi ý tưởng chỉ vì kết quả”. Nhưng cũng chính vì sự kiên định này mà ông đang đối mặt với nguy cơ rơi vào tình trạng giống Graham Potter tại Chelsea - người bị chỉ trích nặng nề vì không thể xoay chuyển tình thế.

Những so sánh giữa Amorim và các HLV thành công như Jurgen Klopp hay Mikel Arteta là không thể tránh khỏi. Cả hai đều từng gặp khó khăn trong những ngày đầu tại Liverpool và Arsenal. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng: dù gặp thất bại, Klopp và Arteta vẫn tạo ra những khoảnh khắc khiến người hâm mộ tin vào tương lai.

Amorim chưa có được điều đó. Những trận thua bạc nhược, những màn trình diễn thiếu sức sống đang khiến niềm tin vào ông dần phai nhạt. Nhưng cần nhớ rằng cả Klopp và Arteta đều được trao thời gian và sự ủng hộ từ thượng tầng.

Trận đấu với Liverpool tại Anfield sắp tới không chỉ là thước đo năng lực của Amorim mà còn là bài kiểm tra cho cả đội bóng. Liverpool, dưới thời Slot, là một đội bóng có tổ chức và giàu sức mạnh. Đối đầu với họ, Manchester United cần thể hiện nhiều hơn là nỗ lực - họ cần một chiến thuật phù hợp và sự đồng lòng từ các cầu thủ.

Amorim đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: làm sao để phát huy tối đa những gì mình có trong khi vẫn giữ vững triết lý của bản thân? Liệu ông có nên linh hoạt hơn trong chiến thuật, chẳng hạn như chuyển sang sơ đồ 4-3-3 để tận dụng tối đa nhân sự hiện có? Hay Amorim nên kiên định với sơ đồ 3-4-3 và chờ đợi kỳ chuyển nhượng mùa đông để mang về những cầu thủ phù hợp?

Để thành công, mọi HLV đều cần thời gian. Klopp cần ba mùa giải để xây dựng Liverpool thành một đội bóng thống trị. Arteta mất hơn hai năm để đưa Arsenal trở lại cuộc đua vô địch. Amorim cũng không ngoại lệ.

Nhưng thời gian không phải là yếu tố duy nhất. Amorim cần sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo, từ việc bổ sung những cầu thủ phù hợp trong kỳ chuyển nhượng đến việc tạo môi trường ổn định để ông phát triển đội bóng.

Amorim có thể là câu trả lời đúng cho Manchester United, nhưng vào sai thời điểm. Anh cần thời gian, sự kiên nhẫn và cả những quyết định sáng suốt từ ban lãnh đạo để đưa đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trận đấu tại Anfield sẽ là bước ngoặt quan trọng. Một màn trình diễn tốt, dù kết quả ra sao, có thể mang lại niềm tin cho người hâm mộ. Nhưng nếu thất bại, áp lực sẽ ngày càng lớn, và tương lai của Amorim tại Old Trafford sẽ trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.

Manchester United đang cần một hướng đi mới, nhưng liệu họ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi Amorim vẽ nên bức tranh mà ông mong muốn? Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn sau trận đấu này.

