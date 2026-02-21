Liên tiếp tai nạn trên Quốc lộ 12A, 2 người tử vong

Trong buổi sáng 21/2, trên tuyến Quốc lộ 12A (Quảng Trị) - tuyến đường huyết mạch dẫn lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô, xe đầu kéo và môtô, khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương.

Khoảng 8h ngày 21/2, tại Km123H+700 QL 12A, đoạn qua bản K-Vi, xã Dân Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và mô tô.

Theo thông tin ban đầu, xe đầu kéo mang biển kiểm soát UN-1829 kéo theo rơ-moóc UN-1856 do một người đàn ông quốc tịch Lào điều khiển, lưu thông theo hướng Khe Ve - Cha Lo.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và môtô.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này va chạm với môtô biển kiểm soát 73K1-219.xx đi theo chiều ngược lại. Xe mô tô do anh Hồ Nh. (SN 2010, trú tại bản K-Ai) điều khiển, chở theo anh Hồ X. (SN 1996, trú tại bản Ôốc). Cú va chạm mạnh khiến anh Hồ Nh. tử vong tại chỗ, anh Hồ X. bị thương nhẹ, được đưa đi kiểm tra y tế ngay sau đó. Tại hiện trường, môtô hư hỏng nặng.

Chưa đầy 3 giờ sau, vào khoảng 11h15 cùng ngày, tại Km12 QL 12A thuộc thôn Xuân Trường, xã Tân Gianh tiếp tục xảy ra một vụ va chạm nghiêm trọng giữa ôtô và môtô.

Theo đó, ôtô biển kiểm soát 73A-314.xx do anh Trương Thanh L. (SN 1973, trú tại thôn Kim Sơn, xã Đồng Lê) điều khiển, lưu thông theo hướng xã Tuyên Hóa, đã va chạm với môtô biển kiểm soát 73E1-453.xx đi theo chiều ngược lại do anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1994, trú tại thôn Chợ Cuồi, xã Tuyên Hóa) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ôtô với mô tô "kẹp 4".

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên môtô chở thêm ba người gồm cháu Phạm Bình A. (SN 2019), cháu Phạm Hoài A. (SN 2016) và bà Hoàng Thị Ch. (SN 1966), cùng trú thôn Chợ Cuồi.

Hậu quả, cháu Phạm Bình A. tử vong tại chỗ. Anh Ph., bà Ch. và cháu Phạm Hoài A. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Trị.

QL 12A là tuyến đường có lưu lượng xe tải, xe đầu kéo qua lại lớn do kết nối lên khu vực cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Địa hình đồi núi, nhiều khúc cua tay áo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.