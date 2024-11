Liên đoàn Cờ TP.HCM có chủ tịch mới

Tại Đại hội, ông Nguyễn Phước Trung được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn, tiếp nối những thành công của nhiệm kỳ trước. Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực cờ và vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, ông Trung được kỳ vọng đưa phong trào cờ của thành phố lên một tầm cao mới.

Chia sẻ về mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, tân Chủ tịch nhấn mạnh việc thúc đẩy phong trào cờ rộng khắp, nâng cao chất lượng đội ngũ và duy trì vị thế dẫn đầu của thành phố trong các giải đấu quốc tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, Liên đoàn Cờ TP.HCM sẽ tổ chức nhiều giải đấu lớn nhỏ, từ cấp thành phố đến quốc tế, nhằm tạo cơ hội thi đấu cho đông đảo kỳ thủ và nâng cao trình độ chung. Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng tập trung vào công tác đào tạo trẻ, xây dựng đội ngũ trọng tài và phát triển cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của môn cờ.

Sự kiện Đại hội còn có sự tham gia của nhiều kỳ thủ nổi tiếng, trong đó có đại kiện tướng Lê Quang Liêm - kỳ thủ số 1 Việt Nam. Sự hiện diện của những gương mặt tiêu biểu như Quang Liêm góp phần làm tăng thêm không khí sôi động và ý nghĩa của Đại hội.

Với sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Nguyễn Phước Trung và những kế hoạch cụ thể, Liên đoàn Cờ TP.HCM hứa hẹn có những bước tiến mới trong thời gian tới, góp phần đưa cờ vua trở thành một môn thể thao phổ biến và được yêu thích tại thành phố.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.