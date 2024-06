Lịch thi đấu EURO ngày 30/6: Đến lúc tuyển Anh phô diễn sức mạnh thật

Dù kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng C, "Tam sư" vấp phải nhiều nghi vấn. Phong cách thi đấu của dàn nhân sự trị đắt giá bậc nhất giải đấu (1,5 tỷ bảng - pV) quá an toàn và có phần nhàm chán.

Hàng tấn công tuyển Anh luôn chơi với cường độ chậm, chỉ ghi 2 bàn thắng tại vòng bảng. Khi đã dẫn trước, đoàn quân HLV Gareth Southgate như ngừng tạo thêm đột phá, điều diễn ra trong trận đấu với Serbia và Đan Mạch tại hai lượt đầu vòng bảng.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng hành trình của tuyển Anh hè này đang diễn ra giống với EURO 2020, giải đấu trên sân nhà nơi hàng công của họ cũng bị chỉ trích với chỉ 2 bàn sau vòng bảng nhưng cuối cùng trở thành á quân.

Ngoại trừ bàn thắng trong trận hoà Đan Mạch 1-1 hôm 20/6, trung phong Harry Kane chưa thể hiện nhiều. Trong khi đó, sự lạc nhịp của Phil Foden và Jude Bellingham khiến những pha lên bóng của “Tam sư” thiếu sáng tạo và đột biến.

Một vấn đề khác Southgate cũng chưa thể tìm ra lời giải là vị trí tiền vệ trung tâm chơi cạnh Declan Rice. Trent Alexander-Arnold và Conor Gallagher được ưu tiên sử dụng nhưng không cho thấy sự hiệu quả.

Kobbie Mainoo vào sân trong hiệp 2 trận đấu lượt cuối vòng bảng gặp Slovenia và tuyển Anh bắt đầu khởi sắc hơn dù không nhiều. Sao trẻ Manchester United được kỳ vọng có lần đá chính đầu tiên tại EURO 2024 trong cuộc đối đầu Slovakia tại vòng 16 đội đêm 30/6 (giờ Hà Nội).

Tuy vậy, không thể loại trừ trường hợp đoàn quân HLV Southgate đang cố tình chơi cầm chừng. Ở EURO 2020, dù hàng công không thể hiện nổi bật tại vòng bảng, “Tam sư” sau đó ghi đến 9 bàn trong 4 trận đấu vòng knock-out.

Kane khi đó tịt ngòi sau vòng bảng nhưng ghi đến 4 bàn tại vòng loại trực tiếp. Tính rộng ra, chân sút Bayern Munich có 6 pha lập công ở 6 lần ra sân gần nhất dưới màu áo ĐTQG tại các trận knock-out của những giải đấu lớn (EURO/World Cup).

Không chỉ vậy, hàng phòng ngự tuyển Anh vẫn đang trình diễn ổn tại EURO 2024. Số bàn thua kỳ vọng (xG) của tuyển Anh đến lúc này chỉ là 1,15%, thấp nhất trong với tất cả các đội tham dự vòng bảng.

Đối đầu Slovakia, một trong những đội bóng bị đánh giá yếu nhất vòng 1/8, tuyển Anh không thể tiếp tục thi đấu cầm chừng. Họ phải phô diễn sức mạnh thật để đánh bại đối phương và bước tiếp vào vòng tứ kết.

Đội hình xuất phát của tuyển Slovakia trong cả 3 trận vòng bảng có độ tuổi trung bình lớn nhất giải đấu (30 tuổi, 218 ngày - PV). Họ cũng chỉ vào vòng knock-out nhờ thành tích thuộc một trong bốn đội xếp thứ ba có điểm số tốt nhất.

Cũng trong lượt đấu vòng 16 đội đêm 30/6, rạng sáng 1/7, tuyển Tây Ban Nha, đội duy nhất có thành tích toàn thắng tại vòng bảng, sẽ đối đầu Georgia, tập thể lọt vào vòng loại trực tiếp ở lần đầu dự EURO.

Phần lớn lời khen của giới chuyên môn dành cho "La Roja" đến lúc này đều thuộc về hàng công, với màn thể hiện chói sáng của tài năng trẻ Nico Williams và Lamine Yamal ở hai cánh. Song, hàng phòng ngự của đoàn quân HLV Luis de la Fuente cũng đang trình diễn ấn tượng khi chưa thủng lưới bàn nào.

Hàng tiền đạo sắc bén của tuyển Tây Ban Nha lần này sẽ phải vượt qua thử thách mang tên Giorgi Mamardashvili, người đứng trong khung gỗ Georgia. Thủ thành thuộc biên chế Valencia đang sở hữu phong độ cao, giúp Georgia chỉ thủng lưới 4 bàn tại vòng bảng dù đối mặt với số bàn thua kỳ vọng (xG) lên đến 8.1, cao nhất tại vòng bảng EURO 2024.

Không chỉ vậy, trên hàng công, ĐTQG Đông Âu sở hữu sự đột biến của Khvicha Kvaratskhelia và khả năng săn bàn của Georges Mikautadze, người đang dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới giải đấu với 3 bàn thắng.

Nếu không thể giải quyết Tây Ban Nha trong 90 phút chính thức, Georgia khả năng cao sẽ không ngại nếu phải bước vào hiệp phụ hoặc thậm chí loạt luân lưu. Ở đó, với một thủ môn chắc chắn trong khung gỗ, Kvaratskhelia cùng các đồng đội có thêm sự tự tin.

Trong khi đó, với “La Roja”, loạt luân lưu là nỗi ám ảnh. Tại World Cup 2018 và 2022, họ bị loại ở vòng 16 đội trên “loạt đấu súng”. Tại EURO 2020, điều tương tự xảy ra ở vòng bán kết. Do đó, với đoàn quân HLV De la Fuente, mục tiêu ưu tiên là dứt điểm trận đấu càng sớm càng tốt.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.