Lịch thi đấu EURO ngày 18/6: Không dễ cho tuyển Bồ Đào Nha

Không phải ai cũng có ngày ra quân tưng bừng như đội chủ nhà Đức. Tuyển Pháp, Anh, Hà Lan hay Italy chỉ có chiến thắng với cách biệt tối thiểu. Trong khi đó, Bỉ nhận thất bại bất ngờ trước Slovakia hôm qua (17/6).

Đây là tín hiệu cảnh báo cho tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp CH Czech. Hai đội tuyển này quen mặt nhau ở các vòng chung kết EURO, với việc cuộc đối đầu sắp tới là lần thứ 4 trong lịch sử họ chạm trán nhau tại giải đấu.

Trong 3 lần gặp nhau trước đó, tuyển CH Czech có 1 chiến thắng vào năm 1996, nhưng nhận thất bại vào năm 2008 và 2012. Ronaldo, ngôi sao sắp lập kỷ lục ra sân ở 6 kỳ EURO, ghi bàn trong cả hai chiến thắng trên của Bồ Đào Nha.

Chứng kiến Ronaldo thiết lập thành tích mới hiển nhiên không phải mục tiêu của CH Czech trong ngày ra quân. Đoàn quân HLV Ivan Hasek sở hữu phong cách chơi tấn công đầy năng lượng và không thể bị xem thường. Chính điều này giúp trung phong Patrik Schick, sánh ngang với Ronaldo, trở thành "Vua phá lưới" EURO 2020 với 5 bàn thắng.

“Tuyển CH Czech có chiến thuật rõ ràng. Họ sẵn sàng mạo hiểm, áp sát tầm cao và chủ động tìm kiếm bàn thắng. Đội bóng này không cố thủ mà luôn chơi để giành chiến thắng”, HLV tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez, trả lời phỏng vấn trước trận đấu rạng sáng 19/6.

26 cầu thủ trong danh sách đăng ký tham dự EURO của "Selecao" châu Âu hiện đều lành lặn. Với dàn sao đang thi đấu tại những CLB hàng đầu châu lục, tuyển Bồ Đào Nha là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch ở giải đấu hè này, và được kỳ vòng vượt qua tuyển Czech trong ngày ra quân.

Trước khi Ronaldo ra sân, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đụng độ đội tuyển lần đầu tham dự EURO, Georgia. Với kinh nghiệm vượt trội, đoàn quân HLV Vincenzo Montella được đánh giá cao hơn đối phương.

Sở hữu nhạc trưởng Hakan Calhanoglu, một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất châu Âu mùa 2023/24, hay tài năng trẻ Arda Guler, lực lượng Thổ Nhĩ kỳ nhỉnh hơn Georgia một bậc. HLV Montella thể hiện sự tự tin với đội hình chinh chiến tại EURO 2024 khi phát biểu trước trận: “Mục tiêu của chúng tôi là vào đến bán kết như tại EURO 2008”.

Tuyển Georgia có lẽ không tham vọng đến vậy. Song, với Khvicha Kvaratskhelia trên hàng công, đội bóng Đông Âu có thể chủ động chơi phòng thủ và trông chờ vào các pha chuyển trạng thái.

Mục tiêu có điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ không nằm ngoài tầm với của Georgia. Hôm qua (17/6), tuyển Romania giành chiến thắng bùng nổ 3-0 trước Ukraine với lực lượng mạnh hơn.

Ngoài ra, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đang sở hữu chuỗi phong độ tệ hại khi có 3 trận thua và 1 kết quả hoà trong 4 trận giao hữu trước thêm EURO 2024. Đây là cơ sở để đoàn quân ông Willy Sagnol, HLV trưởng Georgia, làm nên bất ngờ.

