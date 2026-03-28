Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp tháng 4/2026 trên cả nước

Sau kỳ chi trả lương hưu gộp tháng 2 và tháng 3, từ tháng 4/2026, việc chi trả lương hưu sẽ thực hiện theo đúng quy định.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng trên địa bàn Thủ đô trong tháng 4/2026, đại diện BHXH TP Hà Nội cho biết: Theo đúng lịch chi trả lương hưu, trợ cấp trên địa bàn Thủ đô, cơ quan BHXH Hà Nội sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/4 và chi trả bằng tiền mặt sẽ được cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 2/4.

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tỷ lệ người nhận tiền qua chuyển khoản vào tài khoản cá nhân tại Hà Nội đạt tới 99,55%, cho thấy sự chuyển đổi số mạnh mẽ, giúp người dân nhận tiền nhanh chóng mà không cần chờ đợi.

Đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh cho biết: BHXH thành phố đã có thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH áp dụng từ tháng 9/2025 trở đi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng theo quy trình như sau: Chi trả qua tài khoản: BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng.

Chi trả hình thức tiền mặt: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng; tiếp tục chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện từ ngày 11 đến hết ngày 25 hàng tháng.

Như vậy, chi trả lương hưu qua tài khoản tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 1/4/2026.

Đại diện BHXH tỉnh Quảng Ninh cho biết việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản vào tài khoản từ 1/4. Việc chi trả bằng tiền mặt sẽ thực hiện sau ngày 1/4.

Trước đó, tại công văn 1343/BHXH-TCKT ngày 26/6/2025 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH từ kỳ chi trả tháng 7/2025, BHXH Việt Nam cho biết, các hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gồm có: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân; Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt và ấn định thời gian chi trả của các tỉnh thành.

Cụ thể, theo kế hoạch, 21 tỉnh, thành gồm Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và Kiên Giang thực hiện chi trả vào ngày làm việc đầu tiên của tháng. Với tháng 4, 21 tỉnh thành trên sẽ chi trả chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng vào ngày 1/4.

Trong khi 13 địa phương gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng, tức là ngày 2/4.

BHXH Hà Nội cũng đã có một số lưu ý về ủy quyền nhận lương hưu theo Luật BHXH năm 2024.

Theo đó, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tiếp tục diễn ra thuận lợi, đảm bảo quyền lợi của người thụ hưởng khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và đúng quy định của Luật BHXH số 41/2024/QH15 (Luật BHXH năm 2024) có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, người hưởng cần lưu ý một số thay đổi về việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH như sau:

Về việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH: Đối với trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và chế độ khác, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực. “Đối với Giấy ủy quyền đã lập theo quy định của Luật số 58/2014/QH13 (Luật BHXH năm 2014) thực hiện đến hết ngày 30/6.

Sau ngày 1/7, người hưởng phải xác lập lại việc ủy quyền hoặc làm thủ tục chứng thực theo quy định kịp thời để không bị gián đoạn trong việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Định kỳ hàng năm, người thụ hưởng chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền để thực hiện việc xác minh thông tin đủ điều kiện thụ hưởng chế độ BHXH theo quy định.