LG tìm kiếm tài năng trẻ với cuộc thi Đại sứ sinh viên 2024

Không chỉ trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng, các tài năng trẻ còn được LG trao cơ hội khai phá bản thân tại tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Gen Z được xem là động lực phát triển toàn cầu. Không chỉ là nhóm người tiêu dùng tương lai, thế hệ này cũng là nguồn nhân lực kế cận của toàn xã hội. Vì vậy, trên hành trình kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, LG không ngừng tạo cơ hội kết nối, trao quyền cho thế hệ trẻ.

Tạo cơ hội phát triển cho sinh viên trẻ tài năng

Chị Nguyễn Hạnh Linh - Head of Marketing của Công ty LG Electronics Việt Nam - bày tỏ: “Với cam kết Life’s Good, LG đã triển khai nhiều hoạt động để tăng cường kết nối với Gen Z như ra mắt không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG, tổ chức chuỗi sự kiện gặp gỡ đội tuyển vô địch Gen.G, đồng hành cùng câu lạc bộ Creatio tại cuộc thi Marketing Arena 2024”.

Với vai trò là nhà tài trợ kim cương tại cuộc thi Marketing Arena 2024, LG khuyến khích và tạo cơ hội phát triển cho sinh viên trẻ tài năng, nhiệt huyết. Với đề bài thực chiến về không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG, các đội thi gây ấn tượng mạnh mẽ cho ban giám khảo bởi tư duy sáng tạo, khác biệt, mang đậm màu sắc Gen Z.

Nhóm Bún Bò Consulting tự tin trình bày, đề xuất ý tưởng trước ban giám khảo.

Vượt qua hơn 2.000 đội thi toàn quốc, Bún Bò Consulting - sinh viên trường Đại học Ngoại thương cơ sở II xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc. Đội thi thể hiện kế hoạch truyền thông marketing tích hợp chuẩn chỉnh, đáp ứng tốt mục tiêu đề bài LG đặt ra.

“Có thể nói, Another Saigon by LG là đề bài khá mới mẻ với nhóm em. Vì vậy, để hoàn thành bài thi tốt nhất, cả nhóm dành kha khá thời gian khám phá không gian trải nghiệm này của LG. Bên cạnh tìm hiểu sản phẩm công nghệ, chúng em còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị giúp tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm”, đại diện nhóm Bún Bò Consulting chia sẻ.

Nhóm Bún Bò Consulting gồm Gia Hưng, Như Ngọc và Đức Mạnh xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh, giành chiến thắng tại Marketing Arena 2024.

Phát động “LG Campus Ambassador - Đại sứ sinh viên LG 2024"

Nhằm nối tiếp hành trình ươm mầm sáng tạo và nuôi dưỡng tài năng trẻ, LG phát động cuộc thi “LG Campus Ambassador - Đại sứ sinh viên LG 2024”. Không chỉ tìm ra gương mặt đại diện thương hiệu lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng, Đại sứ sinh viên LG 2024 còn là sân chơi hấp dẫn dành riêng cho bạn trẻ yêu thích sáng tạo nội dung và tự tin thể hiện bản thân, mang đậm màu sắc thế hệ Gen Z.

Cuộc thi gồm 2 vòng diễn ra từ ngày 22/6 đến ngày 19/7 với những thử thách sáng tạo nội dung thú vị, thu hút sự quan tâm và tham gia của thế hệ sinh viên toàn quốc. Ở vòng 1, thí sinh tham gia bằng cách chia sẻ hình ảnh/video khoảnh khắc tích cực trong cuộc sống cùng với hashtag #LG #LifesGood #DaisusinhvienLG #LGCampusAmbassador. Hàng trăm bài dự thi với thông điệp lạc quan đã được các bạn trẻ sáng tạo, góp phần lan tỏa niềm vui và năng lượng tích cực trên các nền tảng mạng xã hội.

Những gương mặt xuất sắc chính thức lộ diện và sẵn sàng cho vòng thi tiếp theo- nơi các đại sứ tương lai trình bày ý tưởng sáng tạo theo chủ đề được đưa ra (thời gian chuẩn bị 10 ngày).

Qua 2 vòng đầy thử thách, cuộc thi hứa hẹn tìm ra được top 10 xuất sắc trở thành đại sứ thương hiệu, cùng LG hiện thực hóa thông điệp Life’s Good. Đặc biệt, thí sinh lọt top 10 chung cuộc sẽ nhận nhiều đặc quyền hấp dẫn như phối hợp cùng đội ngũ truyền thông lên kế hoạch, triển khai dự án thú vị tại không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG; nhận phần thưởng giá trị gồm màn hình thông minh LG Smart Monitor 25 inch và loa di động XO2TBK; quyền lợi đặc biệt khi ứng tuyển vào LG - nhà phát triển công nghệ và điện tử tiêu dùng toàn cầu.