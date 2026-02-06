LG Clinic 2 năm liền là 'Top 1 đơn vị ứng dụng Jalupro nhiều nhất VN'

Mới đây, LG Clinic tiếp tục được đối tác Jalupro vinh danh “Top 1 đơn vị ứng dụng liệu trình Jalupro nhiều nhất Việt Nam” năm thứ 2 liên tiếp.

Trong bối cảnh thị trường trẻ hóa da sinh học ngày càng sôi động, việc một hệ thống phòng khám giữ vững vị trí dẫn đầu 2 năm liền cho thấy mức độ tin tưởng ổn định của khách hàng đối với liệu trình Jalupro, đồng thời phản ánh nỗ lực đầu tư lâu dài cho nâng cao năng lực điều trị từ LG Clinic.

Đại diện LG Clinic nhận giải thưởng từ nhà phân phối Jalupro.

Theo đại diện hãng Jalupro, việc LG Clinic liên tiếp dẫn đầu về số lượng ca ứng dụng tại Việt Nam không chỉ phản ánh tần suất sử dụng sản phẩm, mà còn cho thấy khả năng triển khai liệu trình một cách bài bản. Từ khâu tư vấn, đánh giá chỉ định đến thực hiện và chăm sóc sau điều trị đều được kiểm soát, giúp sản phẩm phát huy đúng vai trò trong phác đồ trẻ hóa da.

Về phía LG Clinic, danh hiệu này được xem là bước tiếp nối cho hành trình đồng hành Jalupro từ năm 2024, thời điểm hệ thống lần đầu được vinh danh “Partner of the Year” (tạm dịch: Đối tác của năm). Đại diện phòng khám cho biết việc tiếp tục dẫn đầu về số lượng ca ứng dụng trong năm tiếp theo cho thấy khách hàng ngày càng tin tưởng hơn vào liệu trình tiêm Jalupro tại LG Clinic, cả về hiệu quả lẫn độ an toàn xuyên suốt quá trình điều trị.

“Chúng tôi xem giải thưởng này vừa là sự ghi nhận cho những nỗ lực thời gian qua, vừa là áp lực tích cực để tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và mang đến nhiều giải pháp tối ưu hơn cho khách hàng”, đại diện LG Clinic chia sẻ.

Jalupro là dòng sản phẩm của Professional Derma, một công ty công nghệ sinh học hàng đầu tại Thụy Sỹ, chuyên về trẻ hóa và tái tạo da. Các dòng sản phẩm Jalupro chủ yếu kết hợp Hyaluronic Acid với 2 dạng phân tử trọng lượng thấp và cao, cùng các amino acid, peptide thiết yếu. Thành phần và cơ chế bổ sung dưỡng chất này giúp cấp ẩm nhanh, hỗ trợ kích thích tổng hợp collagen và elastin, từ đó cải thiện độ đàn hồi, bề mặt da cũng như các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da khô ráp hoặc kém săn chắc.

Giữa nhiều đối tác và giải pháp trẻ hóa trên thị trường, LG Clinic cho biết đơn vị thực hiện sàng lọc chặt chẽ trước khi ký kết hợp tác chiến lược. Jalupro được lựa chọn sau khi đánh giá nền tảng khoa học, dữ liệu lâm sàng, mức độ an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu trẻ hóa, phục hồi da của khách hàng Việt. Đội ngũ bác sĩ tại LG Clinic có thể ứng dụng Jalupro linh hoạt, kết hợp các công nghệ cao khác khi cần thiết để tối ưu hiệu quả.

Liệu trình ứng dụng Jalupro tại LG Clinic do bác sĩ trực tiếp đảm nhận.

Theo đại diện LG Clinic, bên cạnh việc hợp tác các thương hiệu quốc tế như Jalupro, thành công của hệ thống còn xuất phát từ nền tảng nội lực xây dựng suốt hơn một thập kỷ. Sau 12 năm hoạt động, LG Clinic hiện vận hành 10 chi nhánh tại TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, là mô hình phòng khám chuyên khoa được cấp phép và giám sát bởi Sở Y tế, với quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất giữa các cơ sở, đảm bảo chất lượng ổn định cho khách hàng.

Về chuyên môn, LG Clinic duy trì định hướng đào tạo liên tục cho đội ngũ bác sĩ, thông qua việc thường xuyên tham dự các hội nghị quốc tế như AMWC, EADV… và những buổi workshop nội bộ để cập nhật phác đồ, dữ liệu lâm sàng mới. Riêng với Jalupro, đội ngũ được đào tạo chuyên sâu bởi chính hãng, từ kiến thức sản phẩm đến kỹ thuật ứng dụng, nhằm đảm bảo mỗi liệu trình được cá nhân hóa, phù hợp đặc điểm và nhu cầu riêng của từng làn da.

Song song yếu tố con người, LG Clinic còn đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ nhóm dịch vụ trẻ hóa và phục hồi da, bao gồm công nghệ từ châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc như Ultherapy Prime, CFU Èlife, Discovery Pico Derm VarioPulse hay Fotona StarWalker QX. Những thiết bị này được kết hợp linh hoạt trong các phác đồ Jalupro theo chỉ định của bác sĩ cho từng khách hàng.

LG Clinic chú trọng đầu tư nhiều máy nâng cơ và trẻ hóa da thế hệ mới.

Không gian điều trị tại các chi nhánh được chú trọng thiết kế theo phong cách sang trọng, kín đáo và thoải mái, hướng đến trải nghiệm dịch vụ thẩm mỹ cao cấp. Đơn vị cho biết việc đầu tư hạ tầng song hành chuyên môn là một trong những yếu tố giúp gia tăng mức độ hài lòng và tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng dịch vụ.

Được vinh danh “Top 1 đơn vị ứng dụng Jalupro nhiều nhất Việt Nam” 2 năm liên tiếp là dấu hiệu cho thấy mức độ tin tưởng của khách hàng đối với liệu trình trẻ hóa da sinh học tại hệ thống. Danh hiệu này cũng được kỳ vọng trở thành động lực để LG Clinic tiếp tục hoàn thiện quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ trong thời gian tới.