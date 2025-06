Lewandowski lâm nguy

Sau mùa giải thành công với 3 danh hiệu quốc nội, Barcelona nhận ra đội hình thiếu sự đột phá, cũng như quá phụ thuộc vào Lamine Yamal và Raphinha. Do đó, sau khi theo đuổi Luis Diaz không thành, Barcelona quyết kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Nico Williams.

Theo Mundo Deportivo, Barcelona sớm lên kế hoạch kỹ lưỡng về cách sử dụng Williams. Mục tiêu của CLB chủ sân Camp Nou là mở rộng không gian tấn công với hai cầu thủ cánh là Williams và Yamal, giúp đội có thêm lựa chọn để khoét vào hàng phòng ngự đối phương.

HLV Hansi Flick chấp thuận chiến lược này nhưng hiểu rằng cách sắp xếp mới sẽ ảnh hưởng đến việc điều chỉnh các vị trí và khiến một số cầu thủ mất dần vai trò chủ chốt. Raphinha khả năng phải di chuyển vào giữa để có thể đá như một tiền vệ tấn công.

Bên cánh phải, Yamal chắc chắn là lựa chọn số một. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nằm ở vị trí trung tâm hàng công. Barcelona cân nhắc đưa Dani Olmo vào vai trò "số 9 ảo", cho phép anh luân chuyển với Raphinha ở những pha lên bóng.

Khi ấy, do vấn đề tuổi tác và để duy trì áp lực tấn công mạnh mẽ, Barcelona dự tính Lewandowski dần nhường chỗ cho Olmo và Ferran Torres. Thực tế, Torres thể hiện phong độ ấn tượng khi được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo trung tâm, ghi đến 19 bàn trong mùa giải vừa qua.

Cách sắp xếp mới trên hàng công sẽ khiến Lewandowski dần mất đi vai trò chủ lực do thể lực không còn được đảm bảo. Dù vậy, đây được coi là chiến lược đúng đắn trong bối cảnh Lewandowski đã 36 tuổi.

