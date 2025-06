Lewandowski thắng 'cuộc chiến' với HLV Ba Lan

Liên đoàn Bóng đá Ba Lan công bố quyết định từ chức của ông Probierz sau khi HLV này hoàn tất hai trận đấu với Moldova và Phần Lan mà không có sự phục vụ của Lewandowski. Trong tuyên bố từ chức, ông Probierz cho biết: “Đây là quyết định tốt nhất vì lợi ích của đội tuyển quốc gia. Nắm giữ vai trò này là một trong những giấc mơ trong sự nghiệp của tôi, cũng là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời".

"Cuộc chiến" nội bộ ở tuyển Ba Lan bắt đầu khi Lewandowski vắng mặt trong đợt tập trung của ĐTQG, dẫn đến việc anh mất băng đội trưởng vào tay tiền vệ Piotr Zielinski. Sự việc này tạo ra những bất đồng giữa Lewandowski và Probierz, đến mức tiền đạo của Barcelona tuyên bố sẽ không trở lại đội tuyển cho đến khi mọi chuyện được giải quyết. Cuối cùng, phần thắng trong "cuộc chiến" này nghiêng về phía Lewandowski.

Quyết định từ chức của HLV Probierz vấp phải nhiều chỉ trích từ người hâm mộ Ba Lan. Một số cựu tuyển thủ nêu rõ mâu thuẫn giữa HLV và cầu thủ tạo ra tác động tiêu cực cho cả hai bên. Trong khi đó, phương tiện truyền thông Ba Lan cho biết ban lãnh đạo đã sai khi đứng về phía HLV trưởng ngay từ đầu.

Trước mắt, quyết định từ chức của HLV Probierz sẽ giúp Lewandowski trở lại phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan, Cezary Kulesza, vẫn chưa đưa thêm thông tin về người sẽ kế nhiệm HLV Probierz.

Trong 21 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia, HLV Probierz đã giúp Ba Lan giành chiến thắng 10 trận, hòa 4 trận và thua 7 trận.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.