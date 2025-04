Lewandowski cho Xavi sáng mắt

Vào cuối mùa giải trước, Barcelona trải qua giai đoạn đầy biến động, khi những tin đồn và sự không chắc chắn về tương lai của HLV Xavi Hernandez lan truyền khắp nơi. Từ việc ông trì hoãn quyết định ra đi cho đến buổi tối đầy tranh cãi, rồi thông báo gia hạn hợp đồng đầy bất ngờ, những diễn biến này khiến không ít người hoài nghi về khả năng dẫn dắt của Xavi trong tương lai.

Đặc biệt, một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất là việc Barcelona có thể xây dựng một đội bóng tầm cỡ châu Âu với một tiền đạo đã bước sang tuổi 36. Xavi, cùng với một bộ phận lớn người hâm mộ và giới chuyên gia, cho rằng Lewandowski không còn là nhân tố có thể gánh vác trọng trách của đội bóng lớn như Barcelona.

Những suy nghĩ đó không phải không có cơ sở. Lewandowski không còn trẻ và ở một đội bóng đỉnh cao như Barcelona, một tiền đạo ở độ tuổi này sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức. Anh ta cần một phong độ cao, sự nhanh nhạy, và đặc biệt là khả năng tham gia pressing - điều mà Xavi rất coi trọng trong lối chơi của mình. Được cho là sẽ không thể tiếp tục gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công của đội bóng, Lewandowski đối mặt với sự hoài nghi lớn từ cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.

Nhưng mùa giải hiện tại chứng minh một câu chuyện hoàn toàn khác. Với 40 bàn thắng sau 40 trận đấu, Lewandowski không chỉ chứng minh giá trị của mình, mà còn bác bỏ hoàn toàn lý thuyết mà Xavi đưa ra về việc không thể xây dựng đội bóng lớn với một tiền đạo ở tuổi 36. Mùa giải 2024/25, Lewandowski thể hiện khả năng ghi bàn vượt trội, trở thành nhân tố quan trọng trong sự thay đổi lối chơi của Barcelona dưới thời Hansi Flick.

Điều ít người biết là, trong mùa hè trước, HLV Flick có hai cuộc trò chuyện quan trọng với những cầu thủ mà ông cho rằng sẽ là trụ cột trong đội hình của mình tại Barcelona. Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra với Ilkay Gundogan, một trong những tân binh quan trọng của mùa giải. Flick nói thẳng với Gundogan rằng ông không thể coi anh là một phần của đội hình chính, nếu cầu thủ không thể đáp ứng cường độ pressing mà ông kỳ vọng.

"Anh không thể bằng Fermín, Gavi hay Olmo trong việc tham gia phòng ngự", Flick nói. Đây là một tuyên bố rõ ràng về việc bóng đá hiện đại yêu cầu các cầu thủ không chỉ giỏi tấn công mà còn phải có khả năng phòng ngự chủ động.

Cuộc trò chuyện thứ hai là với Lewandowski. Flick chỉ ra rằng trong sơ đồ của ông, Lewandowski không phải là người tham gia pressing đầu tiên, nhưng nếu anh không làm việc chăm chỉ và không tham gia vào lối chơi phòng ngự, anh sẽ bị loại khỏi đội hình.

"Nếu anh không chạy, anh sẽ phải ra đi, dù có phải đối đầu với Pini Zahavi (người đại diện của Lewandowski) hay không", Flick thẳng thừng nói. Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng Lewandowski không còn là ngôi sao số một của đội và anh cần phải thay đổi cách chơi để hòa nhập vào lối chơi đội bóng.

Nhưng điều gì đã xảy ra sau những lời cảnh báo này? Lewandowski phản ứng mạnh mẽ. Anh không chỉ tiếp tục ghi bàn, mà còn đóng góp rất lớn vào lối chơi chung của Barcelona. Trong khi đó, Gundogan rời Barcelona.

Với 40 bàn thắng trong mùa giải này, Lewandowski trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không chỉ chứng tỏ bản lĩnh của mình mà còn bác bỏ những hoài nghi về khả năng dẫn dắt đội bóng của anh. Thực tế, Lewandowski đã trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong chiến thuật của Flick, chứng minh rằng anh có thể thích nghi và vươn lên, bất chấp những đánh giá thấp từ bên ngoài.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Lewandowski khẳng định giá trị của mình chính là sự thay đổi trong lối chơi của Barcelona dưới thời Flick. Mặc dù vẫn giữ nguyên lối chơi kiểm soát bóng, chiến lược gia người Đức giúp Lewandowski phát huy tối đa khả năng của mình trong vai trò tiền đạo chủ lực, đồng thời yêu cầu anh tham gia vào cả công và thủ. Lewandowski không chỉ là một tiền đạo đơn thuần, mà còn là một phần không thể thiếu trong hệ thống pressing của đội bóng.

Có thể thấy, chính những thử thách và áp lực giúp Lewandowski khẳng định được bản thân và tiếp tục là trụ cột của Barcelona. Anh không chỉ ghi bàn mà còn trở thành hình mẫu của một cầu thủ luôn sẵn sàng thay đổi và học hỏi để phù hợp với chiến thuật của đội bóng.

Với 40 bàn thắng ấn tượng, Lewandowski phản bác hoàn toàn lý thuyết của Xavi về việc không thể xây dựng một đội bóng lớn xung quanh một tiền đạo đã lớn tuổi. Và đối với những ai đã từng hoài nghi về khả năng của anh, mùa giải này chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Rạng sáng 10/4, Barcelona đè bẹp Borussia Dortmund với tỷ số 4-0 ở tứ kết lượt đi Champions League. Đêm ở Catalonia, Lewandowski lập cú đúp. Chứng kiến những gì mũi nhọn người Ba Lan thể hiện, người hâm mộ Barcelona có lẽ rất biết ơn Flick vì đã không nghe theo Xavi - tức đẩy Lewandowski khỏi CLB. Bởi nếu điều đó xảy ra, tình cảnh của gã khổng lồ Tây Ban Nha đã khác.

