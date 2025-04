Kỳ tích đáng kinh ngạc của Lewandowski

Ở tuổi 36, Robert Lewandowski vẫn là sát thủ vòng cấm đáng sợ, không hề có dấu hiệu tuổi tác. Mùa giải 2024/25, anh tiếp tục là ngòi nổ quan trọng của Barcelona, gánh trên vai trọng trách chinh phục những danh hiệu cao quý: chinh phục ngôi vương La Liga, mang về chiếc cúp Copa del Rey và viết lại lịch sử Champions League.

Mới đây, Lewandowski tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ với cú đúp ghi được trong trận đấu với Girona thuộc vòng 29 La Liga hôm 30/3, nâng tổng số bàn thắng ở La Liga lên 25. Tính ở mọi đấu trường, tổng số bàn thắng của cựu sao Bayern Munich cán mốc 38 và là 97 kể từ khi gia nhập Barcelona. Những con số này thật sự ấn tượng, nhưng nếu nhìn vào bối cảnh lịch sử, thành tích của anh càng trở nên đáng kinh ngạc hơn.

Kể từ khi gia nhập Barca, Lewandowski vượt qua nhiều huyền thoại ghi bàn của CLB, trong đó có Romario và Samuel Eto'o. Romario, ở tuổi 32, ghi 32 bàn sau 47 trận cho Barcelona trong mùa giải 1993/94. Eto'o, vào thời điểm 28 tuổi, ghi 36 bàn trong mùa giải 2008/09 - mùa giải huyền thoại giúp Barca giành cú ăn ba đầu tiên.

Trong khi đó, Lewandowski ghi 38 bàn sau 42 trận trong mùa giải 2024/25 và vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi Barcelona có thể tham dự ít nhất 12 trận đấu nữa nếu tiến sâu ở Copa del Rey và Champions League.

Lewandowski chỉ còn hai bàn nữa để trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử Barcelona ghi được 40 bàn trong một mùa giải. Những huyền thoại như Messi (10 lần làm được điều này), Luis Suarez (59 bàn mùa 2015/16), Ronaldo (47 bàn mùa 1996/97), Mariano Martin (42 bàn mùa 1942/43) và Josep Escola (41 bàn mùa 1935/36) đều đã đạt được mốc này.

Trong khi Ronaldo - "Hiện tượng" người Brazil - ghi 47 bàn sau 49 trận ở tuổi 19, Lewandowski, dù đã gần gấp đôi tuổi và chơi trong một phong cách thể thao thể chất hơn, vẫn duy trì hiệu suất ấn tượng với 38 bàn sau 42 trận. Thành tích của anh thực sự là một kỳ tích đáng nể.

Trong cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng, Lewandowski cạnh tranh với Mohamed Salah, người cũng đang có phong độ ấn tượng. Đó sẽ là một thử thách.

Salah vẫn còn 9 trận ở Premier League và không tham gia các giải đấu khác. Nếu giành được Chiếc giày Vàng lần này, Lewandowski sẽ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất giành giải thưởng này lần thứ ba, ở tuổi 36, 9 tháng và 4 ngày.

Ở tuổi 36, Lewandowski hiện là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử Barcelona, chỉ sau Dani Alves, người ghi bàn khi đã 38 tuổi, 9 tháng. Trong khi đó, huyền thoại Juanito Segarra, người cũng có những thành tích đáng nể tại Barca, ghi bàn lần cuối khi 36 tuổi, 5 tháng và 10 ngày.

Với phong độ đỉnh cao và những kỷ lục liên tiếp được thiết lập, Lewandowski đang không chỉ là một phần quan trọng của Barcelona mà còn là một biểu tượng của sự bền bỉ và tài năng vượt thời gian.

