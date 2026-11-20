Lee Kang-in trở thành cầu thủ đầu tiên hai năm liền giành giải AFC dành cho cầu thủ nam châu Á thi đấu ngoài châu lục.

Lee Kang-in là cầu thủ đầu tiên giành giải Cầu thủ nam quốc tế hay nhất của AFC hai năm liên tiếp.

Tối 19/11 tại Bangkok (Thái Lan), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xướng tên Lee Kang-in ở hạng mục Cầu thủ nam quốc tế hay nhất năm 2026. Tiền vệ của Atletico Madrid vượt qua hai ứng viên còn lại là Hwang In-beom, đồng đội ở tuyển Hàn Quốc đang khoác áo Porto, và Ayase Ueda, tiền đạo người Nhật Bản của Lille.

Lee lần đầu giành giải vào năm 2025, khi còn chơi cho PSG. Trước anh, Son Heung-min đã bốn lần được vinh danh vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2023. Tiền đạo của LAFC vẫn giữ kỷ lục về số lần đoạt giải.

Trong mùa cuối ở Paris, Lee chơi 27 trận tại Ligue 1 và 10 trận ở Champions League, cùng PSG vô địch cả hai giải. Anh rời đội bóng Pháp sau ba mùa, với 16 bàn và 16 kiến tạo trong 124 trận. Hai chức vô địch Champions League liên tiếp là những danh hiệu lớn nhất của Lee trong thời gian này.

Ở cấp đội tuyển, Lee để lại dấu ấn ngay trận ra quân của Hàn Quốc tại World Cup 2026. Khi đội nhà bị CH Czech dẫn 1-0, anh chuyền cho chính Hwang In-beom ghi bàn gỡ hòa ở phút 67. Oh Hyeon-gyu sau đó ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc.

Sau World Cup, tiền vệ 25 tuổi trở lại Tây Ban Nha, nơi anh từng chơi cho Valencia và Mallorca. Lee ký hợp đồng với Atletico Madrid đến tháng 6/2031 và nhận áo số 7. Theo thống kê của La Liga, anh góp mặt trong cả 12 trận đầu mùa của Atletico, đá chính 10 lần, ghi hai bàn và có một kiến tạo.

Lee từng được AFC trao giải Cầu thủ trẻ nam hay nhất năm 2019 khi còn thuộc biên chế Valencia. Cũng trong năm đó, anh cùng Hàn Quốc vào chung kết World Cup U20 và giành Quả bóng vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.