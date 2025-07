Lee Hyori kể bị thương nghiêm trọng

Lee Hyori kể cô bị thương khi cố ngăn cản những chú chó đang ẩu đả với nhau. Sự việc khiến ngón giữa trên bàn tay phải của nữ ca sĩ biến dạng.

Nữ diễn viên Kim Hye Ja và ca sĩ Lee Hyori xuất hiện trong bộ phim tài liệu đặc biệt của JTBC mang tên Hyeja's Garden, More Beautiful than Heaven, được phát sóng chiều 27/7. Trong chương trình, Lee Hyori chia sẻ cô đã xem bộ phim More Beautiful than Heaven có sự tham gia của Kim Hye Ja và cho biết rất xúc động khi nhìn thấy những chú chó.

Lee Hyori nói: "Tôi đã xem phim và nó rất cảm động. Tôi khóc rất nhiều khi nhìn thấy chú chó con. Có rất nhiều bé đã được lên thiên đường".

Lee Hyori bị thương ở tay. Ảnh: Chosun.

Tới đây, nữ ca sĩ kể: “Tôi suýt mất tay khi cố gắng ngăn chặn một cuộc ẩu đả giữa những con chó. Tôi phải nhập viện vì dây thần kinh bị đứt”. Lee Hyori sau đó khoe ngón giữa trên bàn tay phải bị biến dạng.

Lee Hyori nhớ lại: “Đã khoảng 2 năm kể từ khi tôi phẫu thuật. Thời điểm đó, tay tôi run đến mức tôi nghĩ nó đã bị cắt cụt. Lúc đó chồng tôi đang quay phim ở Seoul và bác sĩ nói sẽ chỉ có thể thực hiện phẫu thuật nếu được người giám hộ đồng ý”.

Lee Hyori rất tích cực bảo vệ động vật bị bỏ rơi. Khi làm tình nguyện tại một trung tâm bảo vệ vào năm 2010, cô nhận nuôi chú chó Soonshim. Nữ ca sĩ đang nuôi dưỡng tổng cộng 6 chú chó bị bỏ rơi.

Năm 2021, cô tham gia một dự án quyên góp cho động vật bị bỏ rơi. Vào thời điểm đó, Lee Hyori phát hành bài hát Please Stay, với nội dung được viết từ góc nhìn của động vật bị bỏ rơi. Nữ ca sĩ quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho Trung tâm Bảo trợ Động vật Princess Pyeonggang.