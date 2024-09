Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu sau 4 năm yêu

Vào những dịp đặc biệt như ngày sinh nhật hay Valentine, Lệ Quyên đều dành những lời lãng mạn, ngọt ngào dành cho nửa kia. Nữ ca sĩ khen bạn trai trách nhiệm, trưởng thành. "Tôi mong muốn sự vô tư và bình yên cho người bên cạnh mình. Bất cứ ai yêu nghệ sĩ đều là xui, chứ không phải may mắn đâu. Họ thiệt thòi, luôn bị so sánh với cái bóng của người nghệ sĩ. Tôi không ngại điều gì cho bản thân. Nhưng tôi giữ cho họ. Nếu họ dám ở bên cạnh, dám đương đầu mọi sóng gió, áp lực để yêu mình, thì ít nhất mình nên mang đến sự an ủi cho họ. Với tôi, khi yêu, chúng ta đều là người bình thường", ca sĩ từng chia sẻ.