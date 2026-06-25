Lễ hội Vì hòa bình 2026 gửi thông điệp vượt thời gian

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội năm 2026 không chỉ tri ân lịch sử mà còn gửi gắm khát vọng hòa bình, hợp tác và phát triển.

Lễ họp báo "Lễ hội Vì hòa bình năm 2026" ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

Chiều 25/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Vì hòa bình năm 2026. Sự kiện đánh dấu lần thứ hai lễ hội được tổ chức, tiếp nối thành công của mùa đầu tiên vào năm 2024.

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Hoàng Xuân Tân cho biết lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, mang chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”.

Khẳng định giá trị của hòa bình

Theo ông Hoàng Xuân Tân, lễ hội nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị của hòa bình, tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng thời lan tỏa thông điệp hòa bình tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

“Lễ hội cũng là dịp để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Hoàng Xuân Tân tại Lễ họp báo "Lễ hội Vì hòa bình năm 2026" ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, lễ hội sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12/2026, bao gồm hàng loạt hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, xúc tiến đầu tư, thương mại và các chương trình cộng đồng mang thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc diễn ra lúc 20h10 ngày 4/7 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, mở đầu cho chuỗi hoạt động xuyên suốt của lễ hội.

Một trong những hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn là chương trình thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) được tổ chức tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên toàn tỉnh. Cùng với đó là lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn vào tối 26/7 nhằm tưởng niệm và tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ngoài các hoạt động tưởng niệm, sự kiện này còn mang đến nhiều chương trình văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Trong đó, lễ hội khinh khí cầu dự kiến diễn ra vào tháng 11, với điểm khai mạc tại Thành cổ Quảng Trị và các màn trình diễn tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cùng Quảng trường Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến quy tụ các phi công, đội khinh khí cầu và nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, Concert quốc gia dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tại phường Đồng Hới, hứa hẹn trở thành một trong những chương trình nghệ thuật quy mô lớn của lễ hội.

Trước đó, một số hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 đã được triển khai. Tiêu biểu là Ngày hội đạp xe vì hòa bình do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Báo Thanh Niên tổ chức trong hai ngày 18 và 19/4 tại các di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Thành cổ Quảng Trị.

Toàn cảnh Lễ họp báo "Lễ hội Vì hòa bình năm 2026" ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

Sự kiện đã thu hút hơn 500 vận động viên xe đạp phong trào đến từ các câu lạc bộ trên cả nước cùng hơn 40 vận động viên quốc tế tham dự. Thông qua hành trình kết nối các địa danh lịch sử, hoạt động góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tri ân các thế hệ đi trước, nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị của hòa bình, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao và quảng bá tiềm năng du lịch địa phương.

Bên cạnh đó, Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” đã được tổ chức vào tối 20/6 tại Quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Không khí của lễ hội còn được nối dài bằng nhiều hoạt động hưởng ứng đa dạng như giải chạy địa hình "Phong Nha Wild Trail 2026", Giải Marathon quốc tế "Quang Tri Amazing Marathon", triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng, các chương trình kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc khác.

Thông điệp hòa bình gửi tới thế giới

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đánh giá Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện văn hóa đơn thuần.

Nhắc lại thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres rằng “Hòa bình là sức mạnh lớn nhất để kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn”, Thứ trưởng cho rằng việc tổ chức lễ hội hoàn toàn phù hợp với mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, lễ hội gửi đi một thông điệp sâu sắc rằng ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ mà còn là nền tảng tinh thần để nuôi dưỡng hòa bình, vun đắp lòng bao dung và kiến tạo tương lai phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại Lễ họp báo "Lễ hội Vì hòa bình năm 2026" ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

“Lễ hội không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ tương lai”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng đây là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và các giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, Quảng Trị là vùng đất biểu tượng cho khát vọng hòa bình, sự hàn gắn, hồi sinh và phát triển. Việc tổ chức sự kiện lớn này tại đây không chỉ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh mà còn khẳng định rằng những đau thương của quá khứ có thể trở thành nguồn lực tinh thần cho giáo dục hòa bình, giao lưu quốc tế, phát triển du lịch văn hóa - lịch sử và thúc đẩy hợp tác.

Sự kiện văn hóa có sức lan tỏa trong nước và quốc tế

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa và đối ngoại sâu sắc, thể hiện khát vọng hòa bình, tinh thần nhân văn, hòa giải và phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông Lễ họp báo "Lễ hội Vì hòa bình năm 2026" ngày 25/6. Ảnh: Việt Linh.

Ông nhấn mạnh Quảng Trị là vùng đất mang dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Từ nơi từng gắn với những mất mát và hy sinh to lớn trong chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của hòa giải, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

“Việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Đánh giá cao sự chủ động và quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong công tác chuẩn bị, Thứ trưởng cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương nhằm bảo đảm các hoạt động của sự kiện được tổ chức với chất lượng cao, nội dung phong phú, hiệu quả truyền thông tốt, qua đó xây dựng thương hiệu Lễ hội Vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa đặc sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế.