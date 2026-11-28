Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 quy tụ 25.000 vận động viên, kết hợp nhiều hoạt động thể thao, văn hóa và du lịch dành cho người dân, du khách.

Tháng 12, giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 sẽ chính thức khởi động, mở màn cho chuỗi hoạt động thuộc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 năm 2026. Tuần lễ diễn ra từ 4/12 đến 12/12, chủ đề “Thức cùng thành phố - chạm từng trải nghiệm”. Bên cạnh lịch thi đấu, chương trình năm nay dành nhiều không gian cho hoạt động khám phá thành phố, gặp gỡ và giao lưu giữa vận động viên, người thân cùng khách tham quan.

Làng Marathon bên sông Sài Gòn

Một trong những điểm nhấn của mùa giải năm nay là Làng Marathon tại Công viên Sáng tạo, bên bờ sông Sài Gòn, ngay khu vực trung tâm thành phố. Ngoài việc nhận vật phẩm thi đấu, vận động viên có thể dành thời gian cùng người thân khám phá không gian lễ hội trước ngày chạy chính thức. Du khách cũng có dịp tìm hiểu văn hóa, du lịch địa phương.

Sau lễ khai mạc ngày 4/12, Làng Marathon sẽ diễn ra loạt hoạt động, từ trải nghiệm thể thao, chăm sóc sức khỏe, giao lưu cùng thương hiệu tham gia đến chương trình giải trí dành cho cả gia đình. Đây cũng là dịp để người dân và du khách cảm nhận sức sống của thành phố năng động, hiện đại, không ngừng đổi mới để nâng cao sức hút du lịch trong khu vực.

Vận động viên trên đường chạy qua khu vực trung tâm TP.HCM.

Chuỗi trải nghiệm dành cho vận động viên và gia đình

Từ Làng Marathon đến chuỗi sự kiện của Tuần lễ Du lịch, chương trình năm nay kết nối thể thao, văn hóa và du lịch, giúp người tham gia khám phá bản sắc thành phố theo nhiều cách.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên trong khuôn khổ giải, vận động viên và khách tham quan có cơ hội khám phá không gian văn hóa đa dạng tại khu vực lễ phát động cùng chuỗi hoạt động bên sông Sài Gòn.

Tại đây, khách tham quan có thể ghé gian hàng quảng bá du lịch, tìm hiểu văn hóa địa phương, thưởng thức ẩm thực đặc trưng và theo dõi các tiết mục trình diễn nghệ thuật. Chương trình cũng có nhiều hoạt động thực hành như tô màu tranh mặt nạ hát bội, đan len, làm nến và mặc thử Việt phục. Hoạt động diễu hành Việt phục góp thêm màu sắc cho không gian lễ hội, qua đó giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam giữa khung cảnh đô thị hiện đại.

Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch giúp vận động viên, người thân có thêm trải nghiệm ngoài đường chạy. Thông qua hoạt động giao lưu và khám phá văn hóa địa phương, sự kiện cũng góp phần giới thiệu hình ảnh TP.HCM thân thiện, cởi mở và giàu sức sống đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Đường chạy đi qua trụ sở UBND TP.HCM.

Song song hoạt động tại Làng Marathon, ban tổ chức xây dựng lịch thi đấu kéo dài nhiều ngày, tạo điều kiện để người yêu chạy bộ ở nhiều độ tuổi và trình độ cùng tham gia.

Mở đầu là Kids Run vào sáng 5/12, nơi trẻ em có cơ hội vận động, vui chơi và làm quen bộ môn chạy bộ trong môi trường an toàn. Hoạt động dành riêng cho trẻ giúp nuôi dưỡng tình yêu thể thao từ sớm, đồng thời tạo thêm dịp để các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ niềm vui vận động.

Chiều 5/12, ban tổ chức lần đầu bố trí cự ly 5 km thành một sự kiện độc lập. Theo ban tổ chức, đây là cuộc đua đầu tiên tại TP.HCM nhận “Nhãn Thế giới” (World Athletics Label Road Race). Cự ly này tạo cơ hội để người mới làm quen bộ môn chạy bộ, các gia đình và cộng đồng yêu thể thao cùng trải nghiệm một cuộc đua theo tiêu chuẩn quốc tế ngay giữa lòng thành phố.

Dấu mốc này thể hiện nỗ lực của ban tổ chức và đơn vị phối hợp trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng đến trải nghiệm thi đấu chuyên nghiệp cho cộng đồng chạy bộ ở nhiều cấp độ.

Vận động viên chạy qua Nhà hát Thành phố.

Tâm điểm của mùa giải là ngày chạy chính thức 6/12, quy tụ vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài trên các cung đường của thành phố. Đường chạy năm nay tiếp tục đi qua 16 địa danh du lịch, văn hóa và lịch sử tiêu biểu của TP.HCM. Qua từng chặng, vận động viên có thể thử sức, chinh phục mục tiêu cá nhân và quan sát vẻ đẹp của thành phố từ một góc nhìn khác.

Đường chạy qua khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo bên sông Sài Gòn.

Qua từng mùa, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng tổ chức và bổ sung hoạt động trải nghiệm. Những yếu tố này góp phần củng cố dấu ấn của giải chạy biểu trưng của thành phố trong cộng đồng marathon Việt Nam.

Từ bước chạy đầu tiên của trẻ em, thời gian khám phá văn hóa bên sông Sài Gòn đến không khí thi đấu ngày đua chính thức, chương trình mang đến nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách trong những ngày đầu tháng 12.

Thông qua lễ hội thể thao, du lịch và văn hóa, giải tiếp tục giới thiệu sức sống của TP.HCM và lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.