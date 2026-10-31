Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa 9 hướng đến kỷ lục mới

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 dự kiến quy tụ hơn 24.000 vận động viên, với điểm mới là cự ly 5 km tổ chức riêng và trợ lý số ứng dụng AI.

Ngày 30/10, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank chính thức khởi động mùa thứ 9. Sự kiện diễn ra từ 4/12 đến 6/12, dự kiến thu hút hơn 24.000 vận động viên trong và ngoài nước, đồng thời song hành cùng Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 với chủ đề “Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh City Fest”.

Giải được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là nhà tài trợ chiến lược, Công ty Sunrise Events Vietnam (SEV) phụ trách vận hành.

Gần một thập kỷ kiến tạo giá trị vượt trội

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank mùa thứ 9 đồng hành cùng định hướng nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW. Định hướng này tiếp tục được nhấn mạnh tại lễ phát động toàn dân tập luyện thể thao ngày 10/10.

Mùa giải năm nay mở rộng quy mô và cơ hội tham gia cho cộng đồng, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu của vận động viên trong và ngoài nước.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank góp phần khuyến khích người dân rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động.

Hành trình gần một thập kỷ được đầu tư bài bản và không ngừng đổi mới đã giúp giải chạy trở thành biểu tượng của lối sống năng động và tinh thần vượt trội, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế - xã hội bền vững, góp phần thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến và lan tỏa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Tại những đô thị như New York, London, Tokyo hay Chicago, marathon đã trở thành một phần trong hệ sinh thái du lịch và thương hiệu điểm đến. Trong khi đó, giải marathon quốc tế TP.HCM mùa thứ 8 (năm 2025) đã có hơn 23.200 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Theo đánh giá của ban tổ chức, tổng tác động kinh tế của giải trong giai đoạn 2022-2025 ước tính đạt hơn 25,7 triệu USD , phản ánh khả năng thu hút du khách và thúc đẩy hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm cùng các dịch vụ địa phương.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - chia sẻ qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch TP. Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một TP.HCM năng động, hiện đại và hội nhập.

"Chúng tôi tin rằng, với những đổi mới trong mùa giải thứ 9, giải đấu sẽ tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thể thao, đóng góp vào mục tiêu đưa TP.HCM trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực", ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank ngày càng thu hút đông đảo vận động viên trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chia sẻ Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank là một trong những hoạt động góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, thúc đẩy ngày càng nhiều người dân tham gia rèn luyện thể chất và hình thành lối sống năng động.

"Chúng tôi đánh giá cao những đổi mới của mùa thứ 9, từ việc duy trì các tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế đến nâng cao trải nghiệm thi đấu của vận động viên, từ đó nâng cao thành tích marathon tại Việt Nam", ông Nguyễn Nam Nhân nói thêm.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank khẳng định gần một thập kỷ đồng hành cùng TP.HCM, Techcombank tự hào góp phần kiến tạo và nâng tầm giải chạy biểu trưng của thành phố trở thành giải đấu tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam.

Marathon trở thành dịp để người tham dự khám phá TP.HCM qua từng bước chạy.

"Bước sang mùa giải thứ 9, chúng tôi không chỉ đầu tư để nâng cao chất lượng và trải nghiệm theo những chuẩn mực ngày càng cao của thế giới, mà còn kiên định với mục tiêu lớn hơn là lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy thể thao cộng đồng và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn. Đó cũng chính là tinh thần ‘Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội’ mà Techcombank kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua", bà Thái Minh Diễm Tú khẳng định.

Lan tỏa tinh thần vận động toàn dân vì một Việt Nam khỏe mạnh

Đáng chú ý là vào mùa giải thứ 9, cự ly 5 km lần đầu tiên được tổ chức riêng vào chiều thứ Bảy (ngày 5/12) tạo điều kiện để nhiều gia đình, người mới bắt đầu có cơ hội tham gia ngày hội thể thao quy mô lớn. Làng Marathon cũng được nâng cấp với không gian rộng rãi, thuận tiện tiếp cận hơn, phục vụ các hoạt động triển lãm và trải nghiệm trong tuần lễ sự kiện.

Cùng với đó, SEV RunConcierge, trợ lý số ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng NeuRun, lần đầu được triển khai sau khi ứng dụng thành công tại giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 vừa rồi. Công nghệ hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu và khám phá các trải nghiệm điểm đến, kết nối hành trình thể thao với các hoạt động du lịch, dịch vụ của TP.

Hành trình marathon Techcombank tiếp tục được nối dài từ những cung đường di sản Hà Nội đến nhịp sống năng động của TP.HCM.

Cung đường chạy tiếp tục là điểm nhấn với những địa danh biểu tượng của TP.HCM, được chứng nhận bởi Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam.

Nếu Hà Nội mang đến trải nghiệm chạy bộ giữa những cung đường di sản, lịch sử và văn hóa thủ đô, thì TP.HCM ghi dấu bằng sự năng động của một trung tâm kinh tế và tài chính quốc tế, nơi marathon kết nối thể thao với du lịch, thương mại, dịch vụ và trải nghiệm đô thị.

Bà Anh Võ - Tổng giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam - chia sẻ: “Sau 8 mùa giải, chúng tôi tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc tế, mang đến trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho vận động viên. Những thay đổi trong mùa thứ 9, từ cự ly 5 km được tổ chức riêng đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao năng lực tổ chức và củng cố vị thế của Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank trên bản đồ marathon khu vực"

Bên cạnh ngày thi đấu chính thức, tuần lễ sự kiện 4-6/12 sẽ diễn ra với chuỗi hoạt động gắn kết tại Làng Marathon. Trong đó, Giải chạy thiếu nhi Kids Run do Techcom Life - Nhà tài trợ chính sẽ diễn ra vào ngày 5/12, tạo cơ hội để trẻ em làm quen với vận động và hình thành lối sống năng động từ sớm. Hoạt động tiếp tục thể hiện cam kết của Techcom Life, thuộc hệ sinh thái Techcombank, trong việc đồng hành cùng các gia đình Việt và góp phần chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.