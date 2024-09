Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau và Phu nhân

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/9.

Chiều 6/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống nước Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam.

Tham dự Lễ đón có Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Đại sứ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Guinea-Bissau Lê Kim Quy; Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long; Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Ân Xô.

Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước chào đón Tổng thống Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân cùng Đoàn cấp cao Guinea-Bissau.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Tổng thống Guinea-Bissau kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 đến nay. Chuyến thăm góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Guinea-Bissau đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân tiến vào Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng thống Umaro Sissoco Embaló dẫn đầu Đoàn cấp cao Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guinea-Bissau bước lên bục danh dự.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Umaro Sissoco Embaló rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Việt Nam và Guinea-Bissau có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/9/1973, vài ngày sau khi quốc gia này tuyên bố độc lập.

Trong đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước xây dựng tin cậy chính trị và hợp tác cùng phát triển.

Chính phủ Guinea-Bissau coi Việt Nam là đối tác hợp tác ưu tiên trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng mở rộng hợp tác thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới.

Hiện nay, trao đổi thương mại là lĩnh vực chủ yếu trong hợp tác kinh tế giữa hai nước. Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Guinea-Bissau, trong khi Guinea-Bissau là một trong 5 đối tác cung ứng hạt điều nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch thương mại hai nước năm 2023 đạt gần 170 triệu USD , trong đó Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gạo và sản phẩm dệt may, nhập khẩu chủ yếu nguyên liệu điều thô.

Hai nước đã ký Hiệp định hợp tác văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật và thương mại (năm 1994); Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại và công nghiệp giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương Guinea-Bissau vào năm 2014.

Để tạo đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác, kết nối doanh nghiệp giữa hai nước; tiếp tục phát huy các mặt hàng trao đổi thương mại chủ lực như hạt điều, mở rộng sang những mặt hàng tiềm năng khác như nông sản, dệt may, ký kết văn kiện hợp tác song phương về nông nghiệp, cảng biển, thương mại…

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló và Phu nhân có ý nghĩa quan trọng, là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước, góp phần tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Guinea-Bissau đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Sau Lễ đón, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.

