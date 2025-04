Lễ cưới của Hyomin (T-ara)

Hyomin (T-ara) tổ chức lễ cưới tối 6/4 tại khách sạn Shilla, Jangchung-dong, Seoul với sự tham gia của một số khách mời như Eunjung, Yuri (SNSD), diễn viên Lee Dong Wook.

Ngày 6/4, đám cưới của Hyomin (T-ara) diễn ra tại khách sạn Shilla, Jangchung-dong, Seoul, đã trở thành tâm điểm chú ý với sự góp mặt của Jo Hyun Ah trong vai trò người phát biểu chúc mừng cùng một số ngôi sao khác như Eunjung, Yuri (SNSD), diễn viên Lee Dong Wook... Theo Ten Asia, sự kiện diễn ra vào 18 cùng ngày.

Trước thềm hôn lễ, Hyomin đăng tải ảnh cưới lên Instagram. Trong bức ảnh, chú rể lộ diện với gương mặt điển trai, tươi cười.

Trên mạng xã hội, Hyomin từng bày tỏ tình cảm chân thành dành cho chồng: “Tôi đã gặp một người đàn ông có thể không đẹp trai theo chuẩn mực thông thường, nhưng với tôi, anh ấy thật tuyệt vời. Vì vậy, tôi quyết định kết hôn”.

Hyomin tổ chức lễ cưới tối 6/4. Ảnh: Naver.

Cô chia sẻ thêm: “Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi có những người luôn ở bên và yêu thương. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã quan tâm và chúc mừng, đồng thời hứa với người hâm mộ lòng biết ơn của tôi không bao giờ thay đổi”.

Hyomin là thành viên thứ ba của T-ara lên xe hoa, tiếp nối Soyeon và Jiyeon. Soyeon kết hôn với cầu thủ bóng đá Jo Yu Min vào năm 2022 và hiện sống tại Dubai cùng chồng. Trong khi đó, Jiyeon từng gây chú ý với đám cưới cùng cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun. Tuy nhiên, họ tuyên bố ly hôn vào năm 2024.

Soyeon mới đây thông báo không thể tham dự đám cưới của Hyomin do lịch trình bận rộn tại Dubai. Việc xây dựng nhà cửa của cô bị trì hoãn. “Tôi không thể về Hàn Quốc vào tháng 4, cũng không thể có mặt tại đám cưới của Hyomin”, cô chia sẻ.

Sinh năm 1989, Hyomin ra mắt cùng T-ara vào năm 2009 và nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt hit như Lies, TTL, Crazy Because of You, Bo Peep Bo Peep và Roly Poly… Không chỉ thành công trong âm nhạc, cô còn lấn sân diễn xuất với các vai trong My Girlfriend is a Gumiho và The Thousandth Man. Tháng 10/2024, cô tham gia sự kiện kỷ niệm 15 năm ra mắt của T-ara tại Macau, khẳng định tình cảm bền chặt với nhóm dù hiện chưa thuộc công ty quản lý nào.