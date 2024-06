Lazada khuấy động mùa hè với lễ hội mua sắm 6.6 'Sale to khỏi so'

Nền tảng thương mại điện tử Lazada Việt Nam “khuấy động” mùa hè với “Lễ hội mua sắm 6.6” diễn ra từ 20h ngày 5/6 đến hết ngày 10/6.

Để người tiêu dùng không còn lăn tăn so sánh giá mỗi khi mua sắm, Lazada mang đến loạt “deal wow” giá hời và nhiều voucher giảm giá, xu, miễn 100% phí ship... trong lễ hội mua sắm 6.6 “Sale to khỏi so”. Mua sắm trên Lazada, người tiêu dùng không chỉ nhận mức giảm giá hấp dẫn mà còn tiết kiệm nhiều thời gian, không cần so sánh giữa các nơi về giá cả lẫn chất lượng trước khi chốt đơn.

“Lễ hội mua sắm 6.6” với nhiều ưu đãi chờ khách hàng khám phá.

Chơi game Lazzie Star - nhận thưởng LazRewards lên đến 930.000 đồng

Vừa chơi game giải trí, vừa được nhận thưởng là “đặc sản” fan Lazada chính hiệu không thể không biết đến. Bên cạnh game thường trực LazLand - trồng lúa nhận gạo, Merge Boss, các trò chơi mỗi dịp lễ hội mua sắm với phần quà khủng luôn là ẩn số khiến fan đứng ngồi không yên.

Dịp này, Lazzie Star chính thức trở lại, đem theo phần thưởng lên đến 930.000 đồng. Độc giả chỉ cần mở ứng dụng Lazada và tham gia thử thách tại Lazzie Star. Trong trò chơi này, việc tạo nhóm và cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ giúp bạn đạt được mức thưởng cao nhất nhanh hơn.

Để nhận thưởng, độc giả mở ứng dụng Lazada và làm nhiệm vụ cùng Lazzie Star.

Check-in mỗi ngày, nhận xu đến 71.000 đồng

Mở ứng dụng, khách hàng đừng quên ghé trang xu và voucher để deal hời càng hời thêm. Từ 2/6, người dùng có thể check-in nhận xu mỗi ngày với tổng giá trị lên đến 71k xu (tương đương 71.000 đồng). Song song, trang mã giảm giá cũng chính thức tung voucher vào 9h, 12h, 20h và 0h hàng ngày. Không chỉ có voucher miễn 100% phí ship, người dùng còn thu thập voucher từ đối tác thanh toán, nhà bán hàng và đặc biệt là voucher siêu sale giảm đến 800.000 đồng mỗi đơn.

Từ ngày 2/6, người dùng có thể check-in nhận xu mỗi ngày. Ảnh màn hình.

Lưu ngay giờ vàng, chốt ngàn “deal wow”

Không chỉ yên tâm chất lượng khi mua thiết bị điện máy trên Lazada, bạn còn nhận nhiều ưu đãi dịp này. Cụ thể, máy lọc khí LG PuriCare AeroFurniture có voucher giảm 2 triệu đồng, trả góp 0%; nhiều dòng máy lạnh/điều hòa inverter Panasonic được trợ giá 1,2 triệu đồng và tặng thêm voucher 750.000 đồng; khách hàng được miễn phí giao hàng và lắp đặt khi mua Google TV Toshiba 50 inch, nhận voucher đến 800.000 đồng, giảm thêm 400.000 đồng từ nhà bán hàng...

Ngành hàng thời trang và làm đẹp cũng “nhập hội” sale lớn cùng nhiều voucher. Đơn cử, nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Adidas giảm 50%, mua 3 giảm thêm 45% và voucher 20% cho đơn hàng 2,8 triệu đồng, freeship toàn quốc. Khi mua kem chống nắng MartiDerm của The Originals, khách hàng cũng được tặng kem chống nắng 2 ml, 3 mặt nạ Ohoh và 2 gói dưỡng 2 ml.

Khách hàng đặt nhắc hẹn để không bỏ lỡ giờ vàng của “Sale to khỏi so”. Ảnh màn hình.

“Lễ hội mua sắm 6.6” diễn ra từ 20h ngày 5/6 đến hết ngày 10/6 trên Lazada và còn nhiều bất ngờ chờ bạn khám phá. Muốn săn được deal hời, bạn nên thuộc “nằm lòng” các khung giờ vàng của Lazada. Bên cạnh 2 cột mốc 12h trưa và 20h mỗi ngày từ 6/6 đến 10/6, tín đồ mua sắm nên ghi nhớ 2 khung giờ: 20h ngày 5/6 và 0h ngày 6/6 - thời điểm đổ bộ của loạt thương hiệu được yêu thích từ đa dạng ngành hàng trên Lazada.

Việc của bạn bây giờ là đặt báo thức hoặc gửi ngay cho hội bạn thân để có người nhắc giờ săn “Sale to khỏi so” trên Lazada.

Lazada nỗ lực hỗ trợ nhà bán hàng mới

“Lễ hội mua sắm 6.6” diễn ra thành công không thể thiếu các thương hiệu và nhà bán hàng uy tín. Vì thế trong dịp này, không chỉ khách hàng mà các nhà bán hàng mới cũng nhận loạt hỗ trợ khủng từ Lazada, giúp trải nghiệm bán hàng trở nên dễ dàng hơn. Cụ thể, khi tham gia các chương trình sale dịp này, nhà bán hàng mới sẽ được tặng gói 0% phí cố định 90 ngày đầu tiên, 0% phí miễn phí vận chuyển, ưu đãi khi nạp “tài trợ hiển thị sản phẩm” hay tặng 600k xu... Thông tin chi tiết, độc giả tham khảo thêm tại đây.

Với nỗ lực hỗ trợ, đồng hành các nhà bán hàng trong và ngoài nước ở hành trình số hóa, bán hàng trên sàn thương mại điện tử (TMĐT). Tháng 6 này, Lazada là sàn TMĐT duy nhất tham gia hội thảo do KECC (Korea E-Commerce Coucil), mang đến giải pháp số hóa cho hơn 200 nhà bán hang trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Học viện Lazada cũng thường xuyên cung cấp các khóa học liên quan đến bán hàng trên TMĐT, buổi gặp gỡ hàng tháng với các LazTrainers để giải đáp, hỗ trợ nhà bán hàng mới vượt qua khó khăn, nổ nghìn đơn cùng Lazada.