Lấy ý kiến Nhân dân đối với các cá nhân đề nghị xét, tặng thưởng HCLĐ

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động.

Thực hiện Nghị định 152/2025/NĐ-CP, ngày 14/6/2025 Quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với cá nhân đề nghị xét, tặng thưởng Huân chương Lao động.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương trân trọng gửi tới Nhân dân để xin ý kiến đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động đối với các cá nhân đã lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc khi thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có tác động tích cực và phạm vi ảnh hưởng sâu rộng trên toàn quốc, đóng góp vào thành tích chung của Ngành Kiểm tra và góp phần không nhỏ vào thành tựu chung của đất nước thời gian qua như sau:

1. Đề nghị tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhất:

(1) Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan,

(2) Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan,

(3) Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan,

(4) Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Cơ quan,

2. Đề nghị tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhì:

(1) Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

(2) Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

(3) Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

(4) Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương,

Các ý kiến đóng góp của nhân dân trong vòng 10 ngày, kể từ ngày đăng tin (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 4 Nguyễn Cảnh Chân, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.