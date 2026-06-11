Lấy được vợ nhờ hiến máu cứu mẹ người yêu

Từ một lần hiến máu khẩn cấp cứu mẹ người yêu năm 2007, anh Nguyễn Hữu Đạt (quê Thanh Hóa) đã tìm thấy "một nửa" của đời mình và bắt đầu hành trình sẻ chia bền bỉ.

Đến nay, anh đã gần 60 lần hiến máu, trở thành đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026.

Duyên lành từ giọt máu

Anh Nguyễn Hữu Đạt là một trong số những đại biểu hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được tôn vinh. Từ một người có kiến thức hiến máu bằng 0, đến nay, anh Đạt đã tích lũy cho mình gần 60 quyển “sổ đỏ” chứng nhận hiến máu. Và cũng từ việc hiến máu tình nguyện, anh đã lấy được vợ.

Năm 2007, anh Đạt và chị Nguyễn Thị Vân, người bạn đồng hương đang trong giai đoạn tìm hiểu. Chính lần hiến máu cứu mẹ chị Vân đã trở thành chất xúc tác giúp tình cảm của đôi bạn trẻ ngày càng bền chặt.

“Tôi và Vân lúc đó mới tìm hiểu, chưa biết là có đến với nhau được hay không. Cho đến một hôm, tôi nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Đầu dây bên kia là tiếng khóc nghẹn lại của Vân. Vân nói “anh ơi, mẹ em đang cần truyền máu gấp…”. Tôi không nghĩ được gì nhiều, lập tức chạy đến Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa”, anh Đạt kể.

Anh Nguyễn Hữu Đạt trong 1 lần tham gia hiến máu. Ảnh: NVCC.

Trong tình huống đó, anh Đạt chỉ nghĩ rằng chị Vân cần người ở bên lúc này. Và cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chàng trai ấy đã lập tức đăng ký lấy máu để được xét nghiệm, may mắn, kết quả tương thích, nhóm máu của anh phù hợp với mẹ bạn gái.

“Lúc đó nghe bác sĩ báo tin, tôi mừng lắm. Thế là mình hiến luôn, nhanh gọn, dứt khoát, không do dự gì cả”, anh Đạt chia sẻ.

Sau này nhớ lại, anh cười bảo hồi ấy bản thân anh chẳng biết gì về hiến máu. Kiến thức bằng không. Kinh nghiệm bằng không. Thậm chí đến khi về nhà, bố mẹ còn mắng: “Tại sao mày liều thế?”.

Nhưng rồi mọi chuyện đều ổn. Mẹ của chị Vân qua cơn nguy kịch. Anh Đạt vẫn khỏe mạnh. Còn tình cảm của “đôi trẻ” sau cái “lần đầu tiên” ấy đã tiến triển ngày một thắm thiết, bền chặt hơn. 4 năm sau, năm 2011, anh Đạt và chị Vân chính thức nên duyên vợ chồng.

Đến bây giờ, trong những bữa cơm gia đình, câu chuyện năm xưa vẫn thường được nhắc lại. Mọi người vẫn cười. Mẹ vợ vẫn nhớ. Vợ anh vẫn nhớ. Còn anh Đạt thì luôn nói đó là một mối nhân duyên đẹp. Bởi nếu ngày ấy người cần máu không phải mẹ của chị Vân thì bản thân anh vẫn quyết định cho máu.

Cho đi để yêu thương

Từ câu chuyện đẹp của tình yêu, anh Đạt cũng bắt đầu một hành trình mới của sự sẻ chia và lòng nhân ái.

“Sau lần đầu ấy, tôi tham gia hiến máu thường xuyên hơn, đều đặn hơn. Không chỉ hiến máu toàn phần, tôi còn hiến tiểu cầu để giúp người bệnh vượt qua thời khắc nguy kịch”, anh Đạt chia sẻ.

Anh Đạt hạnh phúc bên cạnh gia đình nhỏ. Ảnh: NVCC.

Cùng với việc trực tiếp hiến máu, anh còn là một trong những thành viên gây dựng và hoạt động tích cực trong nhóm Facebook “Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa”, kết nối những tấm lòng thiện nguyện với những người đang cần được giúp đỡ.

Với anh Đạt, gần 60 lần thực hiện nghĩa cử cao đẹp là gần 60 lần để lại trong anh những kỷ niệm khó quên. Bởi có những lần phải vượt quãng đường xa trong đêm, có những thời điểm gặp không ít khó khăn, vất vả, thậm chí tiềm ẩn cả những rủi ro, nhưng đó đều là những trải nghiệm đáng trân quý bởi phía sau mỗi lần cho đi là thêm một cơ hội được cứu sống.