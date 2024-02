'Lấy đỏ' đầu năm trong đêm ở Hà Nội

Trở về nhà dâng lửa lên bàn thờ từ "lấy đỏ", chị Nguyễn Thị Hoạn chia sẻ: "Việc ra đình làng xin lửa lấy may vào dịp năm mới là một nét văn hóa đặc sắc của người dân làng An Định chúng tôi và là một phần không thể thiếu trong đời sống tâm linh. Tôi đi xin lửa về với mong ước có một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn".